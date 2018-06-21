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AB mülteci akınına çözüm arayışında

Brüksel'de 10 AB üyesinin katılımıyla düzenlenecek "mülteci sorunu" konulu "mini zirvenin" taslak sonuç bildirgesi, Avrupa'nın yaşadığı paniği açık biçimde gösteriyor.

AB mülteci akınına çözüm arayışında

Brüksel'de 10 AB üyesinin katılımıyla düzenlenecek "mülteci sorunu" konulu "mini zirvenin" taslak sonuç bildirgesi, Avrupa'nın yaşadığı paniği açık biçimde gösteriyor.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:48
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AB mülteci akınına çözüm arayışında

BRÜKSEL 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek için düzenleyeceği "mini zirvenin" taslak sonuç bildirgesi, Avrupa'nın mülteci akını konusunda yaşadığı paniği ortaya koyuyor.

AB üyesi 10 ülkenin liderlerinin Brüksel'de pazar günü yapacağı toplantının taslak sonuç bildirgesi, "Avrupa'ya yasa dışı göçün" engellenmesi konusunda alınacak tedbirlerin genişletilmesini ve sığınmacıların AB içinde hareketlerinin kısıtlanmasını hedefliyor.

Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Malta, Bulgaristan, Belçika ve Hollanda liderlerinin katılması beklenen toplantıya, AB'nin sığınmacı politikalarını eleştiren Polonya, Macaristan ve Çekya liderlerinin ise katılması öngörülmüyor.

Bazı üyelere "koordineli olun" uyarısı

"Mini zirvede" liderler, üye ülkelere göç konusunda "tek taraflı ve AB ile koordineli olmayan" önlemler almamaları uyarısında bulunacak.

Görüşmede, yasa dışı göçü azaltmak için 2020'ye kadar 10 bin kişiden oluşan bir sınır polis gücü kurulması ele alınacak.

Birliğin dış sınırlarını daha güvenli hale getirmek için yapılacak harcamalarda da artışa gidilecek. Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Nijer ve Tunus gibi ülkelerle "AB'ye gelen sığınmacı sayısını azaltmak" için daha etkin iş birliği yapılmasına yönelik adımlar görüşülecek.

Otobüs ve tren istasyonlarında sıkı kontroller

Liderlerin pazar günkü görüşmede, mültecilerin "AB dışında korunması ve kabul kapasitesinin artırılması" için daha geniş çalışma yürütülmesi yönünde karar alması bekleniyor.

Bunun yanı sıra AB üyesi bir ülkeden kabul alan sığınmacıların ikinci bir AB ülkesine hareketleri ile mücadele için, havalimanlarının yanı sıra otobüs ve tren istasyonlarındaki kontrollerin artırılması da taslak sonuç bildirgesinde yer alıyor.

28-29 Haziran'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde de aynı konu geniş biçimde ele alınacak. Zirvede, AB liderlerinin sığınmacılar için birlik topraklarının dışında kamp kurulmasına destek vereceği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABMülteci Akınıçözüm
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