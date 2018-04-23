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AB "muhbirleri" koruma altına alacak

AB Komisyonu, şirket veya kurumlardaki rüşvet ve yolsuzlukları açığa çıkaran muhbirlerin koruma altına alınmasını önerdi.

AB "muhbirleri" koruma altına alacak

AB Komisyonu, şirket veya kurumlardaki rüşvet ve yolsuzlukları açığa çıkaran muhbirlerin koruma altına alınmasını önerdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:07
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AB "muhbirleri" koruma altına alacak

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB), "muhbirlerikoruma altına alacak değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da yaklaşık 100 milyon aracın nitrojen oksit gazları salınımının düşük beyan edilmesi (Dieselgate skandalı), "Panama belgeleri" ve Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması gibi skandalların, "muhbirlerin" yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkartılmasında önemli rol oynayabileceğini ortaya koyduğu belirtildi.

Bu kapsamda, AB Komisyonunun bugün açıkladığı ve "muhbirler için yüksek düzeyli korumayı" öngören teklif, kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara yönelik güvenli kanallar oluşturulmasını sağlayacak.

Teklifin yasalaşmasıyla muhbirlerin görevden alınmasının ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasının da önüne geçilecek.

"Muhbirler olmasa skandallar açığa çıkmazdı"

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yakın geçmişteki birçok skandal, içerdekiler bilgi sızdırma cesaretini göstermeseydi açığa çıkarılamazdı. Ancak bu muhbirler aynı zamanda büyük risk altında kaldı. Eğer muhbirleri korursak rüşvet, yolsuzluk, vergi kaçırma gibi faaliyetleri daha iyi denetleyebiliriz. Doğru yapan cezalandırılmamalı." ifadelerini kullandı.

Timmermans ayrıca araştırmacı gazetecilerin kaynaklarının da bu teklif ile koruma altına alınacağını söyledi.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ab KomisyonuMuhbirşirketKoruma Altına
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