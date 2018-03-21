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AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek

AB Zirvesi'nin gündemini, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit), Batı Balkanlar, Rusya, Türkiye'deki gelişmeler, dijital şirketlerin vergilendirilmesi ve ekonomik konular oluşturacak.

AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek

AB Zirvesi'nin gündemini, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit), Batı Balkanlar, Rusya, Türkiye'deki gelişmeler, dijital şirketlerin vergilendirilmesi ve ekonomik konular oluşturacak.

21 Mart 2018 Çarşamba 13:26
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AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin katılımıyla yarın toplanacak AB Zirvesi'nin gündemini, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit), Batı Balkanlar, Rusya, Türkiye'deki gelişmeler, dijital şirketlerin vergilendirilmesi ve ekonomik konular oluşturacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın başlayacak ve 23 Mart'ta sona erecek zirve, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek.

AB Konseyinde yapılacak zirvede, ağırlıklı olarak ekonomik konular görüşülecek. Bunun yanı sıra Batı Balkanlar, Rusya, Türkiye'deki gelişmeler, Brexit, dijital şirketlerin vergilendirilmesi gündemin diğer maddelerini oluşturacak.

AB Liderler Zirvesi'nde farklı konuların ele alınacağı üç oturum yapılacak. Yarınki ilk oturumda, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dış ilişkiler ve sosyal konuları değerlendirilecek. İkinci gün Avro Zirvesi adı altında yapılacak ikinci oturumda ise ekonomik ve parasal birlik konuları görüşülecek. Son oturumda Brexit müzakerelerine ilişkin güncel gelişmeler tartışılacak.

Dış politika

Liderlerin dış politikada ele alacağı konuların başında İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan konusu geliyor. İngiltere ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtmesi öngörülen liderlerin Rusya'ya bir yaptırım kararı alması beklenmiyor.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı sonrasında başlatılan müzakerelerde kritik aşamaya gelinirken, konu, zirvede de görüşülecek. Londra yönetiminin, Brexit geçiş sürecine ilişkin geniş şartlarda AB ile anlaşmaya varmasının ardından yol haritası tartışılacak.

Zirvede ayrıca Batı Balkan ülkelerinin AB ile Sofya'da yapacağı 16-17 Mayıs'taki zirve ışığında bölgedeki devletlerin durumunun da değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye ile ilgili gelişmeler

AB üyeleri, zirvede Türkiye'yi de görüşecek. Brüksel kulislerinde Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Ege ve Akdeniz'de son dönem yaşadığı sorunların görüşmede öne çıkacağı konuşuluyor.

Bu kapsamda, Yunanistan ve GKRY liderlerinin konuya ilişkin birer konuşma yapması öngörülüyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, önceki ay Atina'nın açıklamasının ardından "Türkiye ile 26 Mart'ta Varna toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik koşulların uygun olup olmadığını değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmış olsa da AB kaynakları, liderler toplantısı tarihinde bir değişiklik öngörülmediğini vurguluyor.

Öte yandan Türkiye'deki yaşanan diğer güncel gelişmelerin de liderlerin gündeminde olması planlanıyor ancak vize serbestisi ya da gümrük birliği güncellemesi gibi konularda somut kararlar alınması beklenmiyor.

Ticaret ve ekonomi

Yarın başlayacak zirve büyük ölçüde ekonomi ağırlıklı olacak. AB liderleri iş imkanları, büyüme ve rekabet gibi konularda kararlar alacak.

AB'nin ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf tutulması gerektiği vurgulanacak. AB'nin ABD'ye yanıt olarak, Japonya, Singapur ve Meksika pazarlarında daha aktif olunması gibi alternatif tedbirleri görüşülecek.

Dijital şirketlerin vergilendirilmesi de ele alınacak bir diğer konu. AB, dijital sektörde faaliyet gösteren Google, Amazon ve Facebook gibi firmaların adil ve etkili vergilendirilmesi için yeni kurallar belirlemeye hazırlanıyor.

Zirvede, Avro Bölgesindeki 19 ülkenin Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkan yardımcısını belirlemesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABBrüksel
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