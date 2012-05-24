AB liderleri krizden çıkış sratejisini belirlemek için toplandı

AB'nin, kriz gündemli 18'inci zirvesinde Almanya'nın icadı bütçe disipliniyle Fransa ve krizdeki güney ülkelerinin desteklediği büyüme ve istihdam önlemleri arasında yeni bir denge kurulmaya çalışılacak.

Seçim kampanyasında AB'de İngiltere ve Çek Cumhuriyeti dışındaki 25 üyenin imzaladığı bütçe disiplini anlaşmasını yeniden müzakereye açma sözü veren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ilk AB zirvesi öncesinde yapığı açıklamada, masaya büyüme ve likidite önerileriyle geleceğini belirterek ''Avrupalılar, Avrupa'nın nereye gittiğini bilmeliler. Siyasi yön belli olmalı. Hedefler belirlenmeli ve kilometre taşları ilan edilmeli'' dedi.

Hollande, gayrıresmi zirvede Avro Bölgesi'nde ortak tahvil (Eurobond) çıkarılması için Almanya'yı iknaya çalışacak.

Krizde güvenli liman arayan yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle oldukça avantajlı şartlarda borçlanabilen Almanya, bu imtiyazını kaybedeceği korkusuyla Eurobond fikrine soğuk bakıyor.

Bu konuda Hollanda, Finlandiya ve Avusturya'nın da desteğine sahip Almanya'nın sadece Avro Bölgesi'nde bütçe disiplinine sadık ülkelerin katılabilmeleri şartıyla Eurobond'a yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.

-''Yunanistan'ın çıkışına hazırlanıyoruz''-

Belçika Maliye Bakanı Steven Vanackere ise, Avro Bölgesi'nin, Yunanistan'ın çıkışına hazırlandığı iddialarını doğruladı.

Vanackere, zirve öncesinde basına yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden ayrılmasını arzu etmeseler de böyle bir ihtimale hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Vanackere, ''Çıkış senaryosundan kaçınacak çabalar üzerinde yoğunlaşmalıyız, fakat bu demek değildir ki her ihtimale hazırlanmıyoruz'' diye konuştu.