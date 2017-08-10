Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108456
ALTIN
145.851
DOLAR
3.5311
STERLİN
4.5895
EURO
4.1453
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlarTürk futbolunun...
'Ünlülere mektup'
'Ünlülere mektup'
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...

AB Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletti.

AB Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:37
0 Okunma
AB Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'yeyönelik yaptırımları genişletti.

AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini açıkladı.

Bu kapsamda Kuzey Kore'ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde 9 kişi ve 4 şirket daha AB'nin yaptırım listesine eklendi.

Böylece AB'nin yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 50 şirket ve 62 kişi bulunuyor. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 7 şirkete daha yaptırım uygulanıyor.

AB Konseyi, BMGK kararları uyarınca Kuzey Kore'ye başka yaptırımlar uygulamak için de çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABKuzey Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Çin Denizi'nde ABD savaş gemisi
Güney Çin Denizi'nde ABD savaş gemisi
İran'da havuz partisi yapan 64 gence gözaltı
İran'da havuz partisi yapan 64 gence gözaltı
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı
NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı
Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü
Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü
Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı
Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı
Katar'dan 80 ülkeye vize muafiyeti
Katar'dan 80 ülkeye vize muafiyeti
Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı
Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı
Kenya'da oy sayımı bitmeden tartışmalar başladı
Kenya'da oy sayımı bitmeden tartışmalar başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ