Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91132
ALTIN
150.623
DOLAR
3.6674
STERLIN
4.7005
EURO
3.9267
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı hayat kalitesini düşürüyor
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı...
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği korteji düzenlendi
39. TRT Uluslararası 23 Nisan...
5 yaşındaki kanser hastası Yudum yardım bekliyor
5 yaşındaki kanser hastası Yudum...
Herkes İçin Masallar Festivali yarın başlıyor
Herkes İçin Masallar Festivali yarın...

AB Konseyi Başkanı Tusk'a ülkesinde protestolu karşılama

AB Konseyi Başkanı Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermek üzere geldiği Varşova'da, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

AB Konseyi Başkanı Tusk'a ülkesinde protestolu karşılama

AB Konseyi Başkanı Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermek üzere geldiği Varşova'da, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:26
13 Okunma
AB Konseyi Başkanı Tusk'a ülkesinde protestolu karşılama

VARŞOVA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermek üzere geldiği başkent Varşova'da, tren garında toplanan yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Göstericilerin ellerinde Tusk'ın üzerinde çizgili cezaevi kıyafetleriyle tasvir edildiği resimler taşıdıkları görüldü.

Öte yandan Tusk, söz konusu kazayla ilgili ifadesine başvurulmasını "siyasi bir cadı avı" olarak nitelendirirken, gardaki bir grup da "Donald, seninleyiz!" sloganları atarak Tusk'a destek verdi.

Varşova Savcıları Sözcüsü Michal Dziekanski, martta AB Konseyi Başkanı ve Polonya'nın eski Başbakanı Tusk'ı, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere ülkeye davet ettiklerini açıklamıştı.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) lideri ve eski Devlet Başkanı Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski, kazanın meydana geldiği tarihte Tusk'ın hükümetin başında olduğunu, bu nedenle birçok soruşturmada adının geçtiğini söylemişti. Kaczynski, kardeşinin ölümünden dönemin Başbakanı Tusk ve hükümetini sorumlu tutmuş, güvenliğin kasıtlı olarak ihmal edildiğini ileri sürmüştü.

Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, geçen yıl şubat ayında, 2010 yılındaki uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın yeniden başlatılacağını bildirmişti.

Eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski'yi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, kazada 95 kişi yaşamını yitirmişti. Polonyalı yetkililer, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlarla Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu duyurmuştu.

Rusya'nın uçağın enkazını iade etmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB Konseyi BaşkanıTuskProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zimbabve'de okul ücreti canlı hayvanla ödenebilecek
Zimbabve'de okul ücreti canlı hayvanla ödenebilecek
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış
'Kıbrıs müzakerelerinde kritik dönemeç'
'Kıbrıs müzakerelerinde kritik dönemeç'
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM personelleri rehin alındı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM personelleri rehin alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rap şarkısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rap şarkısı yaptı
"Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyoruz"
"Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ