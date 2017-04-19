AB Konseyi Başkanı Tusk'a ülkesinde protestolu karşılama

VARŞOVA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermek üzere geldiği başkent Varşova'da, tren garında toplanan yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Göstericilerin ellerinde Tusk'ın üzerinde çizgili cezaevi kıyafetleriyle tasvir edildiği resimler taşıdıkları görüldü.

Öte yandan Tusk, söz konusu kazayla ilgili ifadesine başvurulmasını "siyasi bir cadı avı" olarak nitelendirirken, gardaki bir grup da "Donald, seninleyiz!" sloganları atarak Tusk'a destek verdi.

Varşova Savcıları Sözcüsü Michal Dziekanski, martta AB Konseyi Başkanı ve Polonya'nın eski Başbakanı Tusk'ı, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere ülkeye davet ettiklerini açıklamıştı.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) lideri ve eski Devlet Başkanı Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski, kazanın meydana geldiği tarihte Tusk'ın hükümetin başında olduğunu, bu nedenle birçok soruşturmada adının geçtiğini söylemişti. Kaczynski, kardeşinin ölümünden dönemin Başbakanı Tusk ve hükümetini sorumlu tutmuş, güvenliğin kasıtlı olarak ihmal edildiğini ileri sürmüştü.

Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, geçen yıl şubat ayında, 2010 yılındaki uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın yeniden başlatılacağını bildirmişti.

Eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski'yi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, kazada 95 kişi yaşamını yitirmişti. Polonyalı yetkililer, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlarla Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu duyurmuştu.

Rusya'nın uçağın enkazını iade etmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açmıştı.