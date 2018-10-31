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AB Kaşıkçı için 'şeffaf soruşturma' çağrısını yineledi

AB, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'a "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesine katkı sağlaması ve tüm suçluların cezalandırılması yönündeki çağrısını yineledi.

AB Kaşıkçı için 'şeffaf soruşturma' çağrısını yineledi

AB, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'a "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesine katkı sağlaması ve tüm suçluların cezalandırılması yönündeki çağrısını yineledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:07
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AB Kaşıkçı için 'şeffaf soruşturma' çağrısını yineledi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri adına "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü" nedeniyle mesaj yayımlayan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, özgür ve bağımsız basının demokrasilerin temel taşı olduğuna işaret etti. 

Dünya genelinde gazetecilerin "tehdit" ve "saldırıların" gölgesinde işlerini yaptığını aktaran Mogherini, basın mensuplarını hedef alan kişilerin ise çoğunlukla cezasız kaldığını ifade etti.

AB üyesi ülkelerde öldürülen Daphne Caruana Galizia ve Jan Kuciak gibi gazetecilere atıfta bulunan Mogherini, bu kişilerin ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümlerinin derin şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.

"Suçlular cezalandırılmalı"

Mogherini, "Suudi Arabistan'ın güvenli ve şeffaf bir soruşturma gerçekleştirilmesi için iş birliği yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin detayların netleştirilmesi ve suçluların cezalandırılması konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı olayı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediği sinyalini verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verirken, Riyad'daki başsavcılık cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABCemal Kaşıkçı
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