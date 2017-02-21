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AB İngiltere'ye çok ağır bir fatura çıkaracak

AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'nin birlikten ayrıldıktan sonra, AB ile yeni bir ticaret anlaşması yapmasının uzun yıllar alacağını ve Londra'ya "çok ağır bir fatura" çıkarılacağını belirtti.

AB İngiltere'ye çok ağır bir fatura çıkaracak

AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'nin birlikten ayrıldıktan sonra, AB ile yeni bir ticaret anlaşması yapmasının uzun yıllar alacağını ve Londra'ya "çok ağır bir fatura" çıkarılacağını belirtti.

21 Şubat 2017 Salı 15:53
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AB İngiltere'ye çok ağır bir fatura çıkaracak

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Belçika Federal Parlamentosunda yaptığı konuşmada, AB'nin, Brexit ve Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından her yerde krizle karşı karşıya kaldığını söyledi. 

İngiltere ile mart ayında başlaması beklenen Brexit görüşmelerinin iki yıl süreceğini ifade eden Juncker, "Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkilerin yapısı üzerinde anlaşmaya varmak için ise yıllara ihtiyacımız olacak." dedi.

Brüksel'in İngiltere'den istediği birliğin gelecekteki harcamalarına ilişkin paraya da değinen Juncker, "İngilizler bunu bilmeli, bunu zaten biliyorlar da indirim veya sıfır maliyet olmayacak. İngilizler, oluşturulmasında yer aldıkları taahhütlere saygı göstermeli. Dolaysıyla fatura çok ağır olacak." diye konuştu.

İngiltere'nin Brexit sürecini resmen başlatacak olan Lizbon Anlaşmasının 50. Maddesini işletmeden müzakerelere başlamayacakları kararını hatırlatan Juncker, ancak bazı üye ülkeleri Londra ile resmi olmayan müzakerelere başlamış görmekle "hayal kırıklığını" uğradığını, bunun alınan karara karşı olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ab KomisyonuJean-Claude JunckerBelçika Federal Parlamentosu
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