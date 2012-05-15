AB ile ilişkilerde olumlu ivme bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu açıklamasında, Fransa'da François Hollande'ın işbaşına gelmesiyle Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir seyrin ivme kazanarak, bloke edilen fasılların müzakereye açılmasını umduklarını söyleyerek, ''Türkiye ile Almanya arasındaki yakın dostluk ilişkileri, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırılması bakımından da önem taşıyor'' dedi.

Sarkozy döneminde Fransa'nın tek taraflı uygulamaları ile açılması mümkün olmayan fasılların açılmasına imkan sağlanacağını ümit ettiklerini kaydeden Davutoğlu, Rum yönetiminin dönem başkanlığını üstlendiği andan itibaren ise Türkiye'nin AB Dönem Başkanlığı ile hiçbir temas kurmayacağını söyledi.