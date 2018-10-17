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AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında

AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:29
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AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında

BRÜKSEL 

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında bulunuyor. Bu oran kadınlarda yüzde 23,3, erkeklerde ise yüzde 21,6 olarak belirlendi.

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 38,9 ile Bulgaristan, yüzde 35,7 ile Romanya ve yüzde 34,8 ile Yunanistan oldu.

Yüzde 12,2 ile Çekya, yüzde 15,7 ile Finlandiya ve yüzde 16,3 ile Slovakya ise yoksulluk sınırındaki vatandaş oranının en düşük olduğu ülkeler olarak sıralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB HalkıYoksulluk
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