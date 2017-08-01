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AB'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi için AB üyesi ülkelerden yetki talep edildiğini, güncellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli yararlar sağlayacağı bildirildi.

AB'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi için AB üyesi ülkelerden yetki talep edildiğini, güncellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli yararlar sağlayacağı bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 17:08
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AB'den Türkiye açıklaması

BRÜKSEL

Avrupa Birliği Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, Almanya'nın Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması ve Türkiye'ye katılım öncesi fonların dondurulmasını istediğine ilişkin iddialar gündeme geldi. 

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, spekülasyonlara ilişkin yorumda bulunmayacağını, ancak geçen hafta AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısının yapıldığını hatırlatarak, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi bizim (üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey." dedi.

Sözcü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela ise, AB'nin Türkiye'yle ilişkisinin devam etmesinin son gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu, katılım fonlarıyla reformlar, temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söyledi.

Komisyonun 2016 sonunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için AB Konseyinden yetki talep ettiğini hatırlatan Gordejuela, "Komisyon, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesinin, her iki tarafa da önemli ekonomik yararlar sağlayacağını değerlendiriyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AçıklamaTürkiyeAB
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