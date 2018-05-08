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AB'den Trump'a tepki

AB'den yapılan açıklamada, "(ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklaması) Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız." denildi.

AB'den Trump'a tepki

AB'den yapılan açıklamada, "(ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklaması) Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız." denildi.

08 Mayıs 2018 Salı 21:55
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AB'den Trump'a tepki

BRÜKSEL - Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin 17 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geleceğini hatırlatan Tusk, İran nükleer anlaşması ve ticaret konularının zirvede gündeme geleceği bilgisini paylaştı.

AB: Nükleer anlaşmayı koruyacağız

AB: "(ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklaması)  Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını açıkladıktan sonra Avrupa Birliği (ABKonseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin birlik içinde hareket edeceğini belirtti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpÖnce Vatan GazetesiAB
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