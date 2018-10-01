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AB'den kahveye 8,7 milyar avro

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, 2017 yılında 8,7 milyar avroluk kahve ithal etti.

AB'den kahveye 8,7 milyar avro

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, 2017 yılında 8,7 milyar avroluk kahve ithal etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:24
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AB'den kahveye 8,7 milyar avro

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) Dünya Kahve Günü dolayısıyla yayımladığı verilere göre, Avrupa Birliği (AB) genelinde geçen yıl yaklaşık 3 milyon ton kahve ithalatı gerçekleştirildi.

AB üyesi 28 ülke, geçen yıl kahve ithalatına toplam 8,7 milyar avro ödedi.

İlk sırada Almanya

AB ülkeleri arasında kahve ithalatında ilk sırayı Almanya aldı. Almanya, geçen yıl 2 milyar 777 milyon avroluk kahve ithal etti.

Almanya'yı kahve ithalatında en yakın 1 milyar 622 milyon avroyla Fransa, 1 milyar 335 milyon avroyla İtalya izledi.

AB'ye kahveler Brezilya'dan

AB üyesi ülkeler, 2017 yılında en fazla kahve ithalatını Brezilya'dan yaptı. AB'nin toplam kahve ithalatının yüzde 29'u Brezilya’dan gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde AB'ye Brezilya 840 bin ton, Vietnam 627 bin ton, Honduras 211 bin ton, Kolombiya 188 bin ton, Uganda 149 bin ton, Hindistan 148 bin ton, Endonezya 141 bin ton ve Peru 119 bin ton kahve ihraç etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa İstatistik OfisiABKahve Ithalatı
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