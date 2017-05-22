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AB'den istihdam rekoru

Nüfusu yarım milyarı aşan Avrupa Birliği’nde (AB), geçen yıl toplam istihdam 232,9 milyona ulaşarak rekor kırdı.

AB'den istihdam rekoru

Nüfusu yarım milyarı aşan Avrupa Birliği’nde (AB), geçen yıl toplam istihdam 232,9 milyona ulaşarak rekor kırdı.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 16:51
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AB'den istihdam rekoru

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB), Komisyonu'nun her yılın ilk bahar döneminde açıkladığı ve üye ülkelerin mali durumlarına ilişkin çeşitli değerlendirmeler ve tavsiyeler içeren "Bahar Dönem Paketi" adlı raporu yayınlandı.

Raporda, üye ülkelerden, ekonomik toparlanmadan kaynaklı fırsatlardan, yapısal reformlarla yatırımları artırarak ve kamu finansmanlarını güçlendirerek faydalanmaları istendi.

Önemli zorluklara rağmen Avrupa ekonomisinin sağlam durumda olduğu belirtilen raporda, düşük büyüme, düşük verimlilik, eşitsizliklerin devamı ve dışsal nedenlerden ötürü belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Raporda, üye ülkelerin toplam nüfusunun 500 milyonu geçtiği AB'de, geçen yıl toplam istihdamın 232,9 milyon kişiye ulaşarak tarihi rekor kırdığı bildirildi.

AB ve Avro Bölgesi ekonomilerinin 2016'da yüzde 2 civarında büyüme kaydettiği belirtilen raporda, AB üyesi ülkelere ekonomik temellerini kuvvetlendirme çağrısında bulunuldu.

"Bu yıl tüm üye ülkelerde büyüme bekleniyor"

Rapora ilişkin Brüksel’de düzenlenen toplantıda konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, bu yıl tüm üye ülkelerde büyüme beklendiğini, AB’de ortalama büyümenin 2017 ve 2018’de yüzde 1,9 oranında gerçekleşmesini öngördüklerini kaydetti.

Raporda, kurtarma programının devam ettiği Yunanistan dışındaki 27 AB üyesi ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerin yer aldığını belirten Dombrovskis, "Avrupa ekonomisi daha rekabetçi, dayanıklı ve yenilikçi olmalı. Gerçekleşen büyüme kapsayıcı olmalı ve bu büyümeyi tüm toplum hissetmeli." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABIstihdamRekor
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