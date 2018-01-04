Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117174
ALTIN
158.734
DOLAR
3.7586
STERLİN
5.0934
EURO
4.5299
'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet edecek
'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet...
Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
Meteorolojiden 6 il için yağış...
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan VAR açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan...
'Süt tüketimi artmalı'
'Süt tüketimi artmalı'
Kutuplarda pusula olacak
Kutuplarda pusula olacak

AB'den İsrail'e idam tepkisi

İsrail'in idam cezasını getirmek istemesine Avrupa Birliği'nden tepki geldi.

AB'den İsrail'e idam tepkisi

İsrail'in idam cezasını getirmek istemesine Avrupa Birliği'nden tepki geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:16
0 Okunma
AB'den İsrail'e idam tepkisi

KUDÜS 

AB'nin İsrail'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İdam insan onuruna aykırıdır, insanlık dışı alçaltıcı bir uygulamadır. Kanıtlanmış hiçbir caydırıcılığı yoktur. Adli hataların geri çevrilemez ölümlere neden olmasını sağlar." ifadelerine yer verildi.

"Terör suçu işlediği" iddia edilen kişilere idam cezası getirmeyi öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu tasarı, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 3 kişiyi öldüren Filistinli için gündeme geldi. Tasarıda Filistinlilerin ismi zikredilmese de, tasarının sahibi Avigdor Liberman'ın açıklamaları idam cezasının sadece Filistinlilere uygulanmak istendiğini açıkça ortaya koyuyor.

Liberman, "Yahudi kanı uzuz değildir." diyerek tasarının hedefinin Filistinliler olduğuna işaret etmişti.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABİSRAİLIdam Tepkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den Filistinlilere 'yeni cezalandırma yöntemi'
İsrail'den Filistinlilere 'yeni cezalandırma yöntemi'
Rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor
Rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor
'Ahmedinejad yakında siyasete dönebilir'
'Ahmedinejad yakında siyasete dönebilir'
İdlib'e hava saldırıları sürüyor
İdlib'e hava saldırıları sürüyor
İdlib'e hava saldırıları sürüyor
İdlib'e hava saldırıları sürüyor
Tarih bize ABD'ye güvenmememizi öğretti
Tarih bize ABD'ye güvenmememizi öğretti
Kuzey Kore Pekin'e uçuşlarını azalttı
Kuzey Kore Pekin'e uçuşlarını azalttı
İsrail askerleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı
Darfur’da silahlar...
Darfur’da silahlar...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ