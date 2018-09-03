Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93972
ALTIN
255.753
DOLAR
6.6147
STERLİN
8.4649
EURO
7.6762
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj

AB'den İdlib uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "İdlib’e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir." dedi.

AB'den İdlib uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "İdlib’e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir." dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:21
0 Okunma
AB'den İdlib uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,İdlib’e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir.” dedi.

Mogherini, AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, Suriye’de savaşın henüz bitmediğini belirterek “İdlib’e olası bir saldırı zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Şu haftalarda bunu engellemek için elimizden geleni yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'daki bir diğer sorun olan İsrail-Filistin gerginliğinin de arttığına ve iki devletli çözüme ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Mogherini, “Tüm dünya, kaos anına doğru ilerliyor ancak burada sorulması gereken soru, bu sadece 'anlık' mı, yoksa uzun dönemli bir trend mi?” ifadelerini kullandı.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABFederica Mogherinİdlib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamas'tan Abbas'ın 'konfederasyon' açıklamasına tepki
Hamas'tan Abbas'ın 'konfederasyon' açıklamasına tepki
Pakistan'da yeni cumhurbaşkanı yarın seçilecek
Pakistan'da yeni cumhurbaşkanı yarın seçilecek
'UNRWA'nın feshi bölgeyi ateşe atmaktır'
'UNRWA'nın feshi bölgeyi ateşe atmaktır'
Irak'ta kurulacak büyük koalisyona Kürtlerden ilk katılım
Irak'ta kurulacak büyük koalisyona Kürtlerden ilk katılım
'Myanmar, Arakanlı Müslümanların dönüş sürecini erteliyor'
'Myanmar, Arakanlı Müslümanların dönüş sürecini erteliyor'
İsveç'te ırkçı partiden ırkçı vaat
İsveç'te ırkçı partiden ırkçı vaat
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı
TSK'dan Münbiç hattında 39. devriye
TSK'dan Münbiç hattında 39. devriye
'Emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçradı' iddiası
'Emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçradı' iddiası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ