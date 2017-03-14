AB'den güvenlik zafiyeti itirafı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Özel Güvenlik Komitesinin Berlin, Paris ve Brüksel'deki terör eylemlerini inceleyen raporunda, birliğin güvenlik güçlerinin zafiyet içinde olduğu, bu zafiyetin terör saldırılarını kolaylaştırdığı belirtildi.

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberine göre, raporda AB güvenlik güçlerinin Avrupa'dan yapılan giriş çıkışları kontrol edemediği, yakın zamanda Avrupa'da yapılan ya da planlanan terör saldırılarının faillerinin saldırıları düzenlemeden önce AB'nin dış sınırlarından kolaylıkla geçtiği kaydedildi.

Raporda, kendi vatandaşları hakkında "sistematik bir kontrol mekanizması" bulunmayan AB'nin, hakkında tutuklanma emri bulunan AB vatandaşlarını bile yakalayamadığı, bu kişilerin rahatlıkla giriş çıkış yaptığı vurgulandı.

"Basit önlemler bile alınamadı"

AB üyelerinin ulusal veri tabanlarında arama seçeneklerinin kısıtlı olması ve Schengen uygulaması çerçevesinde ulusal ve uluslararası veri tabanlarının karşılıklı danışma için kullanılamaması sonucu basit önlemlerin dahi alınamadığı bildirildi.

Schengen bölgesi ülkeleri arasında güvenliğin arttırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, AB içinde rahat dolaşımın saldırıların planlanmasını, gerçekleştirilmesini ve sonrasında saldırganın kaçmasını kolaylaştırdığı ifade edildi.

Raporda, üye ülkeler arasında tehdit olarak görülen kişiler hakkında da bilgi paylaşımı konusunda ciddi eksiklik olduğuna dikkat çekildi. Yakın zamanda AB'de terör saldırıları düzenleyen birçok kişinin sabıka kaydı bulunduğu bildirildi.