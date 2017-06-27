Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99639
ALTIN
141.393
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.5188
EURO
3.9191
Facebook bir haftada 66 bin paylaşımı sildi
Facebook bir haftada 66 bin...
Galatasaray Belhanda için görüşmelere başladı
Galatasaray Belhanda için görüşmelere başladı
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Can Bartu yoğun bakıma alındı
'Tavla 2 bin yıl önce de oynanıyormuş'
'Tavla 2 bin yıl önce...
'Arının ölüsü de şifa kaynağı'
'Arının ölüsü de şifa kaynağı'

AB'den Google'a 2,4 milyar avroluk rekor ceza

AB, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanıdı.

AB'den Google'a 2,4 milyar avroluk rekor ceza

AB, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanıdı.

27 Haziran 2017 Salı 19:22
12 Okunma
AB'den Google'a 2,4 milyar avroluk rekor ceza

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB), Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanıdı.

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Amerikan şirketinin alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kuralları ihlal ettiğini belirterek, "Google, arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlülüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal etti." dedi.

Suistimalin ciddiyetini gösteren karar çerçevesinde Google'a 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verilirken, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine "eşit muamele" yapması istendi. Bunun için çalışma biçiminin değiştirmesi gereken Google'dan bunu nasıl yapacağına dair planlarını 60 gün içinde AB Komisyonu'na bildirmesi ve 90 gün içinde de uygulaması gerektiği belirtildi. Bu karara uyması istenen internet devinin aksi halde gün başına yaklaşık 12,5 milyon avro para cezası verileceği ifade edildi.

Google'un karara itirazda etmek için iki ay süresi bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABGoogleCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rosneft ve Ukrayna'da birçok sunucu siber saldırı altında
Rosneft ve Ukrayna'da birçok sunucu siber saldırı altında
Filistin Sağlık Bakanlığından ölümlerin artabileceği uyarısı
Filistin Sağlık Bakanlığından ölümlerin artabileceği uyarısı
Pentagon'dan Suriye'de kimyasal faaliyet açıklaması
Pentagon'dan Suriye'de kimyasal faaliyet açıklaması
Hollanda'dan Srebrenitsa kararı
Hollanda'dan Srebrenitsa kararı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı
ABD'NİN İSLAM ÜLKELERİ YASAĞI
ABD'NİN İSLAM ÜLKELERİ YASAĞI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ