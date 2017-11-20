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AB'den Brexit uyarısı

AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, "Birleşik Krallık'la bir ayrılık anlaşması olmaması durumuna hazırlıklıyız." dedi.

AB'den Brexit uyarısı

AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, "Birleşik Krallık'la bir ayrılık anlaşması olmaması durumuna hazırlıklıyız." dedi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:39
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AB'den Brexit uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Avrupa Reform Merkezi'nin Brüksel'de düzenlediği "AB'nin Geleceği" başlıklı konferansta konuştu.

Birleşik Krallık tarafında mali hizmetler sektörü konusunda Brexit'in ayrılık anlamına gelmediği yönünde bir algı olduğunu anlatan Barnier, "Brexit, bütün alanlarda Brexit demektir. Brexit'in yasal sonucu olarak Birleşik Krallık'taki mali hizmet sağlayıcıları AB pasaportlarını kaybedecek." diye konuştu.

AB ve Birleşik Krallığın yakın işbirliğini sürdürebilmesi için düzenli bir ayrılık sürecinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Barnier, "Birleşik Krallık'la bir ayrılık anlaşması olmaması durumuna hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

"Beraber çalışmalı ve işbirliği yapmalıyız"

Barnier, gelecek ortaklığın sadece ticari konulara sınırlı olamaması gerektiğine işaret ederek, "Vatandaşların güvenliğini korumak için beraber çalışmalı ve işbirliği yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Barnier, Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleme sağlanabilmesi için özellikle mali konularda ve İrlanda sınırının geleceği hakkında bir uzlaşı sağlanması gerektiğini dile getirildi.

Geçtiğimiz günlerde, AB Konsey Başkanı Donald Tusk, İngiltere ile gelecekteki ticari ilişkileri ve geçiş süreçlerini görüşmeyi bu yıl bitmeden başlatabilmek için İngiltere'nin Aralık ayının başına kadar süresi kaldığına dikkati çekerek, Theresa May ile bu konuları görüşmek üzere 24 Kasım'da Brüksel'de buluşacağını açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABBrexit UyarısıMichel Barnier
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