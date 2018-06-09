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AB'den 40 milyon dolar yardım sözü

Avrupa Birliği (AB), derinleşen bir insani krizle karşı karşıya olan Venezuela halkına 40 milyon dolar yardımda bulunma sözü verdi.

AB'den 40 milyon dolar yardım sözü

Avrupa Birliği (AB), derinleşen bir insani krizle karşı karşıya olan Venezuela halkına 40 milyon dolar yardımda bulunma sözü verdi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 10:57
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AB'den 40 milyon dolar yardım sözü

Avrupa Birliği (AB), derinleşen bir insani krizle karşı karşıya olan Venezuela halkına 40 milyon dolar yardımda bulunma sözü verdi.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, 40 milyon dolarlık yardımın büyük bölümünün, ülke içinde ve dışında yaşayan Venezuelalılara temiz su, gıda ve sağlık hizmeti verilmesine harcanacağını açıkladı.

Venezuela'da 20 Mayıs'taki devlet başkanı seçiminin demokratik olmadığını savunan yetkililer, Venezuelalı üst düzey yetkililere yeni yaptırım tehdidinde de bulundu.

Kısa süre önce Venezuela'nın Kolombiya sınırını ziyaret ettiğini ve krizin çok açık emarelerini gördüğünü dile getiren Komisyonun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, "Birçok kişi hayati öneme sahip ilaçlardan yoksun ve insani yardıma ihtiyaçları var. Bu insanlık trajedisine seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü de yardımın Venezuelalı yetkililerin eline geçmemesi için BM ve Kızılhaç gibi bölgede çalışan örgütlere verileceğini kaydetti.

Sivil toplum örgütleri verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor. Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABVenezuela
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