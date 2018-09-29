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AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden

Avrupa Birliği'nde kalp krizi vakalarının her yıl 8 kişiden 1'inin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden

Avrupa Birliği'nde kalp krizi vakalarının her yıl 8 kişiden 1'inin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:46
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AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) "Dünya Kalp Günü" nedeniyle yayımladığı veriler, kıta genelinde ölümlerin yüzde 12'sinin kalp krizinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Kalp krizi nedeniyle en yüksek ölüm oranına sahip üye ülke Litvanya olurken (yüzde 38), bu ülkeyi Letonya (yüzde 29) ve Slovakya (yüzde 27) takip etti.

Diğer yandan kalp krizinin en düşük oranda ölüme yol açtığı ülkeler ise yüzde 6'lık oranla Fransa ve Hollanda oldu.

AB genelinde kalp krizi, 8 kişiden 1'inin ölümüne yol açtı.

Erkek oranları daha yüksek

Veriler, üye ülkelerde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden erkeklerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi.

Kalp krizi geçiren erkeklerin yüzde 53'ü hayatını kaybederken, bu oran kadınlar için ise yüzde 47 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EurostatABDünya Kalp Günü
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