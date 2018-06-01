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AB, Çin'e karşı hukuki süreç başlattı

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, "Fikri mülkiyet hakları konusunda Çin'e karşı DTÖ'de yasal süreç başlattık." dedi.

AB, Çin'e karşı hukuki süreç başlattı

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, "Fikri mülkiyet hakları konusunda Çin'e karşı DTÖ'de yasal süreç başlattık." dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 16:22
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AB, Çin'e karşı hukuki süreç başlattı

Avrupa Birliği (AB), fikri mülkiyet haklarına uymadığı ve şirketlerden teknik verileri talep ettiği gerekçesiyle Çin'e karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) hukuki süreç başlattı.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecillia Malmström, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, fikri mülkiyet hakları konusunda Çin'e karşı DTÖ'de yasal süreç başlattıklarını bildirdi.

Teknolojik inovasyon ve teknik bilginin modern ekonomilerin temelini oluşturduğunu ve Avrupa şirketlerini küresel piyasalarda rekabetçi tuttuğunu belirten Malmström, herhangi bir ülkenin şirketlerden zorla bu bilgileri almasına izin verilemeyeceğini vurguladı.

Malmström, Çin'deki uygulamanın DTÖ kurallarına aykırı olduğuna dikkati çekerek, "Ana oyuncular kurallara uygun davranmazsa tüm sistem çökebilir." dedi.

Çin'de yatırım yapacak Avrupalı şirketler, teknolojilerinin mülkiyetini veya kullanım haklarını ülkedeki diğer kuruluşlarla paylaşmaya zorlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABDünya Ticaret ÖrgütüÇin
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