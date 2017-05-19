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"AB büyük meselelerle karşı karşıya"

AP Başkanı Tajani, "AB büyük meselelerle karşı karşıya. Bunlar yüksek oranda genç işsizlik, terör tehditleri ve sığınmacı akını." dedi.

"AB büyük meselelerle karşı karşıya"

AP Başkanı Tajani, "AB büyük meselelerle karşı karşıya. Bunlar yüksek oranda genç işsizlik, terör tehditleri ve sığınmacı akını." dedi.

19 Mayıs 2017 Cuma 13:47
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"AB büyük meselelerle karşı karşıya"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio TajaniAvrupa Birliğinin (AB) büyük meselelerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bunlar yüksek oranda genç işsizlik, terör tehditleri ve sığınmacı akını." ifadelerini kullandı.

Tajani, Hırvatistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya geldi.

Meclis binasındaki görüşmede, AP ile Hırvatistan Meclisi arasında iş birliğinin yanı sıra Balkanlar'daki mevcut durum, terör tehdidi, sığınmacı krizi ve Hırvatistan'ın AB fonlarını doğru kullanarak ekonomisini güçlendirmesi konularının ele alındığı bildirildi.

Tajani ile Jandrokovic'in, AB'ye üye ülkelerin siyasi istikrarının ve AB kurumlarının işlevselliği ile vatandaşların bu kurumlara güvenini artırmasının, AB projesinin ayakta kalması ve gelişmesi için kaçınılmaz unsurlar olduğu noktasında mutabık kaldığı ifade edildi.

"AB büyük meselelerle karşı karşıya, yüksek oranda genç işsizlik, terör tehditleri ve sığınmacı akını"

AP Başkanı Tajani, düzenlenen ortak basın toplantısında, AB'nin büyük meselelerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Bunlar yüksek oranda genç işsizlik, terör tehditleri ve sığınmacı akını." dedi.

Hırvatistan'ın, bu karmaşık bölgede istikrarın sağlanması konusunda kilit role sahip olduğunu dile getiren Tajani, "Bazı aday ülkeler söz konusu. Diğer ülkelerdeki savaşlardan, beraberinde birçok tehdidi getiren yabancı savaşçılar var. Bu nedenle bölgede istikrarın sağlanması büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic de diğer bölge ülkelerinin AB üyelik sürecine değinerek, Birliğe üye olmak isteyen tüm bölge ülkelerinin, gerekli koşulları yerine getirmesinin önemine vurgu yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuABGordan JandrokovicAvrupa Birliği
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