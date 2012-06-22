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'AB başkanlığı bize bir gömlek büyük'

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak.

'AB başkanlığı bize bir gömlek büyük'

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak.

22 Haziran 2012 Cuma 10:15
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'AB başkanlığı bize bir gömlek büyük'
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak. Ancak Rum yönetiminden, "Başkanlığın gereklerini tam olarak yerine getiremeyeceğiz" açıklaması geldi. "İmkanlarımız yetersiz" diyen Rum Kesimi, Danimarka'dan destek istedi.
AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmaya hazırlanan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, başkanlığı bütünüyle üstlenemeyeceğini açıklayarak, AB kurumlarından istisna talep etti.
Rum Kesiminin 31 Aralık tarihine kadar 700'den fazla toplantıya başkanlık etmesi bekleniyordu ancak Rum yönetimi ormancılık, tarım, gıda ve uluslararası çevre konularındaki toplantılara başkanlık edemeyeceğini belirtti.
DANİMARKA'DAN YARDIM  
Gerekçe olarak uzman sayısı ve imkanlarının kısıtlı oluşunu ileri süren Rum yönetimi bu toplantıları halen dönem başkanı olan Danimarka'nın yönetmesini istedi.
Avrupa Birliği Konseyi yetkilileri, Rum kesiminin başkanlık edemeyeceğini açıkladığı toplantıların sayısının 100'ü geçeceğini açıkladı.
LÜKSEMBURG BİLE İSTİSNA İSTEMEMİŞTİ  
AB'ye yakın diplomatik kaynaklar, AB'nin en küçük ülkeleri arasında yer alan Lüksemburg'un bile bu sayıda istisna talep etmediğini ifade ediyor.
Avrupa Birliği koridorlarında da "AB dönem başkanlığı gömleğinin şimdiden rum kesimine büyük geldiği" şeklinde yorumlar yapılıyor.




Son Güncelleme: 22.06.2012 02:16
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