Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108036
ALTIN
171.949
DOLAR
4.0468
STERLİN
5.5776
EURO
4.8877
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek

AB arılara zararlı zirai maddeleri yasakladı

AB, arıların ölümüne neden olduğu tespit edilen 3 zirai maddeyi yasaklamaya karar verdi.

AB arılara zararlı zirai maddeleri yasakladı

AB, arıların ölümüne neden olduğu tespit edilen 3 zirai maddeyi yasaklamaya karar verdi.

27 Nisan 2018 Cuma 17:26
0 Okunma
AB arılara zararlı zirai maddeleri yasakladı

Avrupa Birliği (AB), arıların ölümüne neden olduğu tespit edilen 3 zirai maddenin yasaklanması kararını aldı.

AB Komisyonu, "neonicotinoid" olarak adlandırılan imidacloprid, clothianidin ve thiamethoxam içeren pestisitlerin arılara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Arıların korunmasının biyolojik çeşitlilik, gıda üretimi ve çevre açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu zirai maddelerin kullanımının 2019'dan itibaren yasaklandığı, bunların kullanımına sadece arılarla temasın olmadığı kalıcı seralarda izin verileceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABZararlı Zirai Maddeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermenistan’da hükümet, Paşinyan ile görüşmeyi reddetti
Ermenistan’da hükümet, Paşinyan ile görüşmeyi reddetti
Hindistan'da 7 Maocu isyancı daha öldürüldü
Hindistan'da 7 Maocu isyancı daha öldürüldü
'Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak'
'Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak'
Guatemala'da cezaevinde isyan
Guatemala'da cezaevinde isyan
Barclays, 236 milyon sterlin zarar açıkladı
Barclays, 236 milyon sterlin zarar açıkladı
Kuzey Kore liderinden Güney'e 'tarihi adım'
Kuzey Kore liderinden Güney'e 'tarihi adım'
Avrupa'da istihdam verileri açıklandı
Avrupa'da istihdam verileri açıklandı
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Filistinli STK'lerden 'gerçek mermi' başvurusu
Filistinli STK'lerden 'gerçek mermi' başvurusu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ