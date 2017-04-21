AB 2015 yılında daha az vatandaşlık verdi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2015'te önceki yıllara oranla daha az vatandaşlık verirken, 35 bin Türk AB vatandaşı oldu.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın yayımladığı verilere göre, 2013'te 980 bin, 2014'te 890 bin kişi AB üyesi bir ülkenin vatandaşı olurken, bu sayı 2015'te 840 bine geriledi. 2010-2015 yıllarında AB vatandaşı olanların sayısı 5 milyonu geçti.

2015 yılında AB vatandaşı olan 840 bin kişinin yüzde 32,4'sini Avrupalılar, yüzde 30,6'sını Afrikalılar, yüzde 20,8'ini Asyalılar, yüzde 14,4'ünü Amerikalılar, yüzde 0,5 Okyanusyalılar ve yüzde 1,3'ünü de diğerleri oluşturdu.

2015 yılında Faslılar 86 bin 100'le AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına geçen en büyük grup oldu. Faslıları, 48 bin 400'le Arnavutlar, 35 binle Türkler, 31 binle Hintliler, 28 bin 400'le Rumenler ve 26 bin 300'le Pakistanlılar takip etti. 35 bin Türkün yüzde 56'sı Almanya, yüzde 16'sı Fransa, yüzde 8,1'i Hollanda vatandaşı oldu.

Aynı yıl en çok vatandaşlık veren ilk 5 ülke de sırasıyla İtalya (178 bin 35), Birleşik Krallık (118 bin), İspanya (114 bin 351), Fransa (113 bin 608) ve Almanya (110 bin 128) olarak kayıtlara geçti.

En az vatandaşlık sağlayan ülkeler ise yüzde 0,5 ile Estonya ve Slovakya oldu.