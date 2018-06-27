"AB 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir"

AB Bakanı Ömer Çelik, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin ülkemize karşı seçici ilişki biçimini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
AA
AB Bakanı Çelik, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin ülkemize karşı seçici ilişki biçimini kabul etmiyoruz." dedi.
AB Bakanı Ömer Çelik, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin ülkemize karşı seçici ilişki biçimini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
AA