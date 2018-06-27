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"AB 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir"

AB Bakanı Çelik, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin ülkemize karşı seçici ilişki biçimini kabul etmiyoruz." dedi.

"AB 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir"

AB Bakanı Çelik, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin ülkemize karşı seçici ilişki biçimini kabul etmiyoruz." dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:06
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"AB 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir"

AB Bakanı Ömer Çelik, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin ülkemize karşı seçici ilişki biçimini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB Bakanı Ömer ÇelikAB
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