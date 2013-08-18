AA muhabiri Zekeriye serbest bırakıldı

AA muhabiri Hiba Zekeriye, Mısır güvenlik güçleri tarafından Kahire'nin güneyindeki Turra cezaevinde 8 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.



Zekeriye, TRT muhabiri Metin Turan ve bazı gazetecilerin yanısıra bin kişiye yakın darbe karşıtıyla Ramsis Meydanı'ndaki el-Fetih Camisi'nde 24 saate yakın mahsur kalmıştı.



Güvenlik güçleri camiyi zorla boşalttıktan sonra Zekeriye, TRT muhabiri Turan ve çok sayıda darbe karşıtı göstericiyi gözaltına almıştı.



Zekeriye serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte 27 kadının da serbest bırakıldığını belirtti.



Kendisiyle birlikte gözaltına alınan kadın sayısının 33 olduğunu ifade eden Zekeriye, kadınlardan 3'ünün Mısır asıllı İrlanda vatandaşı olduğunu kaydetti.





