91 Filistinli'nin cesedini teslim etti

RAMALLAH

İsrail, kimliklerini gizli tutarak, numaralandırıp defnettiği Filistinliler'e ait cesetleri, sabah saatlerinde Batı Şeria yakınlarındaki Ağvar bölgesinde teslim etti.

Cesetlerden 11'i Gazze'ye ve 80'i de Ramallah'daki Filistin yönetiminin hükümet binasına gönderildi. Cesetler için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katılımıyla tören düzenleneceği belirtildi.

Ulusal Şehit Cenazesi Kurtarma Komisyonu Koordinatörü Salim Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cesetlerden 17'si hariç hepsinin kimliklerinin tespit edildiğini, bu 17 kişinin ise intihar saldırısı sonucu ölmüş olabileceklerini söyledi.

İsrail'in gelecek ay 70 cesedi daha teslim etmesi bekleniyor.