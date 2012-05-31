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91 Filistinli'nin cesedini teslim etti

İsrail, elinde tuttuğu Filistinliler'e ait cesetlerden 91'ini iade etti.

91 Filistinli'nin cesedini teslim etti

İsrail, elinde tuttuğu Filistinliler'e ait cesetlerden 91'ini iade etti.

31 Mayıs 2012 Perşembe 16:15
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91 Filistinli'nin cesedini teslim etti

RAMALLAH

İsrail, kimliklerini gizli tutarak, numaralandırıp defnettiği Filistinliler'e ait cesetleri, sabah saatlerinde Batı Şeria yakınlarındaki Ağvar bölgesinde teslim etti.
Cesetlerden 11'i Gazze'ye ve 80'i de Ramallah'daki Filistin yönetiminin hükümet binasına gönderildi. Cesetler için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katılımıyla tören düzenleneceği belirtildi.
Ulusal Şehit Cenazesi Kurtarma Komisyonu Koordinatörü Salim Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cesetlerden 17'si hariç hepsinin kimliklerinin tespit edildiğini, bu 17 kişinin ise intihar saldırısı sonucu ölmüş olabileceklerini söyledi. 
İsrail'in gelecek ay 70 cesedi daha teslim etmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 08:16
Anahtar Kelimeler:
Filistin91 FilistinliCesed
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