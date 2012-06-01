91 Filistinli için Gazze ve Ramallah'ta cenaze töreni

Gazze'ye teslim edilen 11 Filistinlinin cesedi, Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye'nin de katılımıyla Ömeri Camisi'nde kılınan namazın ardından dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Öte yandan 80 Filistinlinin cesedi Filistin Devlet Başbakanı Mahmut Abbas'ın Ramallah'taki başkanlık karargahına getirildi. Törene, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başbakan Selam Fayyad, milletvekilleri ve Filistinliler katıldı. Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin'in konuşma yaptığı cenaze töreninde, her cenaze için 21 defa top atışı yapıldı. Cenaze namazının ardından kalabalığın tekbir sesleri arasında cenazeler memleketlerine gönderildi.

İsrail, kimliklerini gizli tutarak, numaralandırıp defnettiği 91 Filistinliden 11'inin cesedini Gazze'ye, 80'ini ise Ramallah'taki Filistin yönetiminin hükümet binasına göndermişti.

Bu kararın, birkaç hafta önce Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisi İzak Molho arasında gerçekleşen görüşmenin ardından alındığı öğrenildi. İsrail'in gelecek ay 70 cesedi daha teslim etmesi bekleniyor.

Ulusal Şehit Cenazesi Kurtarma Komisyonu Koordinatörü Salim Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cesetlerden 17'si dışında hepsinin kimliklerinin tespit edildiğini, bu 17 kişinin ise intihar saldırısı sonucu ölmüş olabileceklerini söylemişti. Cesetlerin bazılarının 40 yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.

İsrail, Ürdün Vadisi'nde bulunan ve ''düşman kurbanları'' olarak adlandırdıkları mezarlıktaki 84 ceset kalıntısını geçen yıl teslim etmeyi kabul etmiş ancak Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail askeri Gilad Şalit'in iadesine ilişkin görüşmeleri etkiler endişesiyle bunu reddetmişti.