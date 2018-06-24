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871 ton petrol nehre aktı

ABD'nin Iowa eyaletinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 871 ton ham petrol nehre döküldü.

871 ton petrol nehre aktı

ABD'nin Iowa eyaletinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 871 ton ham petrol nehre döküldü.

24 Haziran 2018 Pazar 12:05
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871 ton petrol nehre aktı

DOON

ABD'de ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkmasının ardından yaklaşık 871 ton ham petrolün nehre aktığı bildirildi.

BNSF Demiryolu Şirketi Sözcüsü Andy Williams, yaptığı açıklamada, Iowa eyaletinin Doon kentinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıktığını ve çok sayıda vagonun devrildiğini belirterek yaklaşık 871 ton ham petrolün aşırı yağışlar nedeniyle taşan Little Rock Nehri'ne döküldüğünü belirtti.

Nehrin ham petrolden arındırılması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Williams, şu an için çevresel bir felaket durumunun bulunmadığını söyledi.

Yetkililer, trenin, Little Rock Nehri'nin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması nedeniyle raydan çıkmış olabileceğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDTrenRayKazaPETROL
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