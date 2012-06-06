67 Suriyeli daha Türkiye'ye giriş yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı, Bükülmez ve Kavalcık köyü sınırına minibüs, otomobil ve kamyonetlerle getirilen Suriyeliler, Türkiye'ye geçti.



İşlemlerin ardından subayların Hatay'daki Apaydın kampına yerleştirileceği, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan diğer Suriyelilerin ise Şanlıurfa'ya gönderileceği belirtildi.

Yetkililer, Suriyelilerin diğer illerdeki kamplara gönderilmeden önce Reyhanlı ilçesindeki Hac Konaklama Tesisleri'nde bir süre bekletilerek, yemek ve diğer bazı ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.