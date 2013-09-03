Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

64 yaşında tarihe geçti

Amerikalı yüzücü Diana Nyad (64), Küba’dan Florida’ya 170 kilometre yüzerek tarihe geçti.

64 yaşında tarihe geçti

Amerikalı yüzücü Diana Nyad (64), Küba’dan Florida’ya 170 kilometre yüzerek tarihe geçti.

03 Eylül 2013 Salı 08:15
334 Okunma
64 yaşında tarihe geçti
KEY WEST

Küba'nın başkenti Havana’dan cumartesi günü yüzmeye başlayan Nyad, 52 saat 54 dakikada, köpek balığından korunma kafesini kullanmadan yaklaşık 170 kilometreyi katetti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Key West kıyısına ulaşarak tarihe geçen Nyad, coşkuyla karşılandı.

Nyad, Key West plajındaki açıklamasında, "Hiçbir zaman vazgeçmemeli" dedi.

Daha önce 4 kez Küba'dan Florida'ya yüzmeyi deneyen Nyad, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle "hayatının rüyasını" gerçeğe dönüştürememişti.

Döneminin en iyi uzun mesafe yüzücüsü olarak kabul edilen Nyad, böylece sembolik olarak "Küba ve ABD'yi de birbirine yaklaştırmış" oldu.

ABD Başkanı Barack Obama, Twitter hesabından kutladığı Nyad'a, "Hayallerinden asla vazgeçme" mesajını gönderdi.

1997'de Avustralyalı  Susan Maroney bu mesafeyi, korunma kafesi kullanarak yüzmüştü. Amerikalı Nyad ise sadece denizanalarından koruyan mayo giydi.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:16
Anahtar Kelimeler:
Diana Nyad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ