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64 İhvan liderinin yargılanmasına 3 Eylül'de başlanacak

Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de aralarında bulunduğu 64 İhvan liderinin 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

64 İhvan liderinin yargılanmasına 3 Eylül'de başlanacak

Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de aralarında bulunduğu 64 İhvan liderinin 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

27 Ağustos 2013 Salı 08:05
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64 İhvan liderinin yargılanmasına 3 Eylül'de başlanacak
SUVEYŞ

Mısır’da ordunun yönetime el koymasından sonra ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yanı sıra Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) lider kadrosundan 64 kişi, "şiddete teşvik, kasten adam öldürme, güvenlik güçlerine saldırmak ve göstericileri öldürmek" gibi suçlardan Mısır Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suveyş Askeri Mahkemesi tarafından alınan kararla Mursi dahil 64 İhvan lideri 3 Eylül’de mahkemeye çıkacak. Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında 14 ve 16 Ağustos’taki katliamlardan askeri yönetim, İhvan liderlerini sorumlu tutuyor.

İhvan liderlerinin, "halkı devlete karşı tahrik etmek, insanların ve güvenlik güçlerinin ölümlerine neden olamak, Süveyş’te 3 kilisenin yakılması, bazı binaların ateşe verilmesi, ülkede kaos oluşturmak, yol kesmek, orduya ait 5 zırhlı aracın yakılması" gibi suçlardan da sorumlu tutulacakları iddia edildi.

Bu arada, sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını protesto etti.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 08:07
Anahtar Kelimeler:
64 İhvan Lideri
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