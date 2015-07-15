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'60 Uygur'a Türkiye'nin kapısı açık'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Taylan'da bulunan 60 Uygur'a Türkiye'nin kapısının açık olduğunu söyledi

'60 Uygur'a Türkiye'nin kapısı açık'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Taylan'da bulunan 60 Uygur'a Türkiye'nin kapısının açık olduğunu söyledi

15 Temmuz 2015 Çarşamba 11:57
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'60 Uygur'a Türkiye'nin kapısı açık'

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Bilgiç, Tayland'da bulunan Uygurlardan 60'ının talepleri doğrultusunda Türkiye ya da Çin'e gönderilebileceği haberlerine ilişkin, Türkiye'nin kapısına geleni hiçbir zaman geri çevirmediğini belirtti.

Bilgiç, "Bu 60 Uygur soydaşımızın da Türkiye'ye gelmesi halinde Türkiye kapısını açacaktır" dedi. Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Çin'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı olduğunu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni de Çin'in bir parçası olarak gördüğünü yineledi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkililerine dayandırılan Güneydoğu Asya'daki Türk diplomatlarının Uygurlara pasaport sağladığı ve bu kişilerin Suriye'de DAEŞ saflarında savaştığı iddialarıyla ilgili Bilgiç, Türkiye'nin DAEŞ'i terör örgütü olarak gördüğü ve bu örgüte karşı mücadele içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu iddiayı gülünç buluyorum. Uygurlara pasaport verilip, Türk pasaportu ile Suriye'ye, Irak'a geçirilmesi iddiası gülünç bir iddia, yanıt verilecek bir iddia değil. Tabiatıyla bunlar doğru değil" diye konuştu.

Sözcü Bilgiç, eğit donat kapsamında eğitim gören 54 kişinin dün Suriye'ye geçtiği iddialarına ilişkin, "Operasyonel konularda bilgi veremeyeceğim ancak bu uzun soluklu bir süreç ve devam ediyor" diye konuştu. Programın ihtiyaçlara göre sürdürüleceğine işaret eden Bilgiç, ilerleme sürecinin ciddiyet içinde yapılması nedeniyle katılım sayısının az olduğunu vurguladı.

DAEŞ'e katılan ve Türkiye'de kamplarda kalan bir İngiliz'e ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Bilgiç, şöyle devam etti:

"Yabancı terörist savaşçılarla ilgili olarak Hollanda ile birlikte oluşturulan çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürütüyoruz. Bu konuda Türkiye'yi karalayan iddialar daha önce de gündeme getirildi. Bunların hiçbiri doğru değil. Emniyet makamlarımız konuya ilişkin olarak işbirliği yapmak isteyen her türlü yabancı emniyet makamlarıyla iyi niyetli işbirliği tesis ediyor. İngiliz makamlarıyla da yakın işbirliğimiz mevcut.

Bugüne kadar 15 bin kişinin ülkemize girişi, oluşturulan listelere adlarının dahil edilmesiyle engellenmiş durumda. Geldikleri ülkelere geri gönderilen kişi sayısı da bin 500'ü çoktan aşmış durumda. Ayrıca risk analiz birimlerince tespit edilerek gönderilen kişi sayısı da bin 200'ün üzerinde. Bizim temennimiz, özellikle istihbarat paylaşımının en iyi şekilde yapılması."

Tanju Bilgiç, bir gazetecinin "ABD'li yetkililerin DAEŞ'e düzenledikleri hava saldırılarında İncirlik Hava Üssü'nde silahlı insansız hava aracı kullanımı için Türkiye ile görüşmeler yaptığı" yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine de ABD ile görüşmelerin devam ettiğini ancak mutabakat zaptı imzalandığı yönünde iddiaların doğru olmadığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 12:00
Anahtar Kelimeler:
önce VatanUygur
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