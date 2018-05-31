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5,5 milyon kişi Afrika’ya göç etti

Afrika'ya 2010 yılından bu yana yaklaşık iki kat artan göçün en temel nedeni uzman ihtiyacı ve pazar fırsatlarının yarattığı istihdam olarak gösterildi.

5,5 milyon kişi Afrika’ya göç etti

Afrika'ya 2010 yılından bu yana yaklaşık iki kat artan göçün en temel nedeni uzman ihtiyacı ve pazar fırsatlarının yarattığı istihdam olarak gösterildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 14:43
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5,5 milyon kişi Afrika’ya göç etti

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika’daki göç hareketi ve bunun ekonomik yansımalarına ilişkin hazırladığı raporda dünyanın farklı bölgelerinden Afrika’ya göç eden 5,5 milyon kişi olduğunu açıkladı.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan “Yapısal Dönüşüm için Göç” başlıklı rapor, UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi ve BM Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe’nin katılımıyla Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da basın mensuplarına tanıtıldı.

Raporda, Afrika’da 41 milyon kişilik uluslararası bir göç trafiği olduğu belirtilirken, 19 milyon kişinin bir Afrika ülkesinden diğer Afrika ülkesine, 17 milyon Afrikalının kıta dışındaki ülkelere göç ettiği ve 5,5 milyon kişinin ise dünyanın farklı bölgelerinden Afrika’ya geldiği kaydedildi.

Kıtaya göç edenlerin sayısında 1990 ve 2010 yılları arasında önemli bir artış olmaz iken, bu rakam 2010 yılından sonra neredeyse iki kat artarak 2017 yılında 5,5 milyona ulaştı. 

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan UNCTAD Genel Sekreteri Kituyi, Afrika dışından gelen 5,5 milyon göçmenin farklı saiklere dayansa da daha çok ekonomik ve sosyal sebeplerle kıtaya geldiğini kaydetti.

Kituyi, “Afrika’ya göçün birden fazla çeşidi var. Bunlardan birincisi teknoloji ve bilişim konularında uzman kişilerin uluslararası şirketlerin yarattığı iş imkanlarıyla kıtaya gelmesi. İkincisi ise dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların Afrika’daki pazar fırsatlarını görerek burada iş yapmak istemesi.” dedi.

Bunların yanında asgari ölçüde mesleki beceriye sahip insanların da kıtaya geldiğini kaydeden Kituyi, bu insanların geçimini sağlamak ve daha iyi yaşamak için Afrika'yı tercih ettiğini dile getirdi.

Doğu Afrika ülkelerine bakıldığında Asya ülkelerinden gelmiş çok sayıda göçmenin alelade işler yaparak geçimlerini sağlamaya çalıştığının görüleceğini söyleyen Kituyi, Afrika’nın sahip olduğu iklim ve doğal güzellikler sebebiyle buraya yerleşip yaşamaya karar verenler de olduğunu hatırlattı.

Öte yandan raporda, yurt dışına göçen Afrikalıların kıtaya yaptıkları para havalelerinin son yıllarda önemli ölçüde arttığı ve kıta içerisindeki göçün Afrika ülkeleri arasındaki ticarete büyük katkıda bulunduğu vurgulandı.

2005-2007 yılları arasında Afrika’ya göçmenlerin yaptığı para havalesi yaklaşık 38.4 milyar dolar iken, bu rakam 2014-2016 yılları arasında 64.9 milyar dolara çıktı. Bir Afrika ülkesinden diğerine olan göçün hızlanması sonrasında ise o iki ülke arasında özellikle gıda ürünleri ticaretinde 10 kata varan artışların görülebildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMAfrikaUNECA
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