5 yılda yıprandı

Zira, eski süper modal Bruni, Sarkozy’nin beş yıllık görevi boyunca her zaman ışıltısı ve şıklığıyla hakkında konuşturuyordu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Sarkozy’yle yönetiminin ilk döneminde evlenen Bruni’nin o zamandan bu yana geçirdiği inanılmaz değişimi ele aldı. 2008 yılına göre değişen görüntüsüyle estetik uzmanları tarafından da sık sık eleştirilen Bruni’nin ifadesindeki değişiklik kamuoyunda da “normal” karşılanmıyor. Ayrıca, moda dünyası için bir “ikon” kabul edilen Bruni’nin son aylarda hızla salaş bir tarzı benimsemesi ve en son Elysee Sarayı’na veda ederken giydiği özensiz takımı, iz bıraktığı stili için büyük bir hayalkırıklığı olarak yorumlandı.



Son Güncelleme: 17.05.2012 01:22