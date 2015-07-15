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'4 milyonu aşkın Suriyeli mülteci konumuna düştü'

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Richard, "Suriye'de süregiden iç savaş dolayısıyla 4 milyonu aşkın Suriyeli mülteci konumuna düştü" dedi.

'4 milyonu aşkın Suriyeli mülteci konumuna düştü'

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Richard, "Suriye'de süregiden iç savaş dolayısıyla 4 milyonu aşkın Suriyeli mülteci konumuna düştü" dedi.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 08:28
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'4 milyonu aşkın Suriyeli mülteci konumuna düştü'
ANKARA - ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Anne Richard, "Suriye'de süregiden iç savaş dolayısıyla 4 milyonu aşkın Suriyeli mülteci konumuna düştü, 220 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 7,6 milyon kişi de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı" dedi.

Richard, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Suriyeli mülteci sayısının 4 milyonu aştığına dair son açıklamasının ışığında, ABD’nin süregelenmülteci krizi konusunda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin telekonferans düzenledi. Richard, krize bağlı olarak dünya çapında artan ihtiyaçlara değindi.

"Günümüzde yerinden edilmiş ya da mülteci durumunda olan 60 milyon insan bulunuyor" diyen Richard, şunları söyledi:

"Suriye'de süregiden iç savaş dolayısıyla 4 milyonu aşkın Suriyeli mülteci konumuna düştü, 220 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 7,6 milyon kişi de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu durum oldukça trajik bir tablo çiziyor."

"Bin ila 2 bin arasında Suriyeliyi mülteci kabul edeceğiz"

Richard, ABD'nin, 2011'den bu yana zor durumdaki  Suriyeli vatandaşlara 4 milyar dolarlık yardım yaptığına değinerek, "Bu yıl içinde bin ila 2 bin arasında Suriyeliyimülteci kabul edeceğiz. Önümüzdeki yıl da yine binlerce kabul etmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 15 bin Suriyelinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla ABD'ye  mülteci olarak kabul edilmek için başvurduğunu hatırlatan Richard, "2014 Ekim ayından bu yana bin 110Suriyeli mülteciyi kabul ettik" dedi.

Richard, "Suriye'nin genç ve çocuklardan oluşan kayıp jenerasyonunu önümüzdeki günlerde daha fazla konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu. Richard, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okula gidemeyen çocuklar eğitim almaları gerekirken, ya zor şartlarda çalışıyorlar, erken evlendiriliyorlar ya da tehdit altındalar. Suriyeli mülteciler konusunda bir inisiyatifin ortaya konması için yeni bir efor ortaya koymak gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki bunun tek yolu diplomatik çözümdür. Hiçbir insani yardım bu savaşa son vererek insanları huzura kavuşturmanın yerini tutamaz."

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 09:31
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMülteci4 Milyon Suriyeli
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