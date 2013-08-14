KAHİRE



Mısır'da İslami eğilimli 4 liderin tutukluluk süreleri 15 gün uzatıldı.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır Başsavcılığı, Raye Partisi Genel Başkanı Hazım Salah Ebu İsmail, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) yetkililerinden Hilmi el-Cezzar, İhvan'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Muhammed el-Umde ve İhvan'ın avukatlarından Abdulmuhim Abdulmaksud'un "şiddete teşvik etme" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada tutukluluk sürelerini 15 gün uzattı.



Savcılık yetkililerinin soruşturma için zanlıların bulunduğu Tura Cezaevine gittikleri, ulusal güvenlik, genel güvenlik birimi ve Giza subaylarının iddiaları üzerine, "göstericileri öldürmeye teşvik", "silah satın alma", "gösteriye katılanlara para ödemek" gibi suçlar yöneltilen liderler hakkında tutukluluk sürelerinin uzatılmasına karar verdikleri belirtildi.



Öte yandan Kahire İstinaf Mahkemesi, İhvan liderleri Muhammed Biltacı, Safvet Hicazi, Muhammed Mahmud Ali Zenati ve Abdulazim İbrahim'in "subay ve polisi kaçırarak, zorla alıkoyma ve işkence" suçlamasıyla yargılanacakları ilk duruşmanın tarihini 7 Eylül olarak belirledi.



Kahire İstinaf Mahkemesi Teknik Ofis Müdürü Mahmud Ala yaptığı basın açıklamasında, "Duruşma Kahire'nin kuzeyindeki ceza mahkemesinde Hişam Seraya'nın başkanlığında gerçekleşecek" dedi.





AA