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35 ülke iddiaların araştırılmasını istedi

Suriye'deki BM misyonunun iddiaları araştırması istendi

35 ülke iddiaların araştırılmasını istedi

Suriye'deki BM misyonunun iddiaları araştırması istendi

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:47
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35 ülke iddiaların araştırılmasını istedi

Türkiye'nin de aralarında olduğu yaklaşık 35 ülke, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a mektup göndererek, Suriye'de bulunan BM misyonunun yeni iddiaları da bir an önce araştırmasını sağlamasını istedi.
Şam'da kimyasal silahlı saldırının ardından yaklaşık 35 ülke iddiaların araştırılması için BM Genel Sekreteri Ban'a başvurdu. Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu ülkeler mektupta, Şam'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin güvenilir raporlar geldiğini belirtti.
Mektupta, BM Genel Sekreteri'nden konunun acil bir şekilde incelenmesinin sağlanması talep edilerek, sonucun üye ülkelere bildirilmesi istendi.
Prof. Ake Sellström başkanlığındaki BM ekibinin Şam'da olduğu hatırlatılan mektupta, misyonun bölgede acilen inceleme yapması ve bilgi kaynaklarıyla görüşmelerinin sağlanması için gerekli girişimlerin yapılması çağrısı yapıldı.
Suriye'de bulunan BM heyetinin daha önceden belirlenen Han El-Assal ve diğer iki bölgede eşzamanlı inceleme yapmaları için taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 08:48
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFransaABDİngiltereDanimarkaBM Genel Sekreteri Ban Ki-munSuriyedeki BM Misyonu35 ülke Suriye Tepkisi
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