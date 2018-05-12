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34 sağlık çalışanı boğulma tehlikesi geçirdi

İsrail askerlerinin dün barışçıl gösterilere müdahalesinde 34 sağlık çalışanının da göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

34 sağlık çalışanı boğulma tehlikesi geçirdi

İsrail askerlerinin dün barışçıl gösterilere müdahalesinde 34 sağlık çalışanının da göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:04
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34 sağlık çalışanı boğulma tehlikesi geçirdi

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında dün İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 34 sağlık çalışanının da göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze sınırındaki gösterilerde yaralanan Filistinlilere ilk yardım sunan sağlık ekiplerini hedef almaya yoğunlaştığını kaydetti.

İsrail güçlerinin saldırısında 34 sağlık çalışanının göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, 4 ambulans aracının da hasar gördüğünü belirten Kudra, Gazze sınırındaki ilk yardım ekipleri ve sağlık noktaları için uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğu, 973 göstericinin yaralandığı belirtilmişti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından beri aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridiİsrail Askerleri
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