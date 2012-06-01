31 yıllık olağanüstü hal kalktı

El Arabiya'nın haberine göre, yönetimdeki Yüksek Askeri Konsey'den yapılan açıklamada, olağanüstü halin sona erdiği, ancak ordunun "anayasa deklarasyonu ve yasalar çerçevesinde ülkenin korunması yönündeki ulusal ve tarihi sorumluluğunu" sürdüreceği belirtildi.

Mısır Parlamentosu, olağanüstü hali son olarak Mayıs 2010'da 2 yıllığına uzatmış ancak terör ve uyuşturucu suçlarıyla ilgili uygulamalara kısıtlama getirmişti.

Geçen yıl mart ayında referandumla kabul edilen anayasa deklarasyonuyla orduya ülkenin "korunması" yükümlülüğü verildi ancak olağanüstü hal ilan etme yetkisine sadece parlamento sahip bulunuyor.

Askeri yönetim, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra anayasayı askıya almıştı.