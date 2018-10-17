279 'Beyaz Baretli' Ürdün'den ayrıldı

AMMAN

Ürdün Dışişleri Bakanlığı; İngiltere, Almanya ve Kanada'ya yerleşmeleri için ülkeden geçişlerine izin verilen "Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriyeli 422 kişilik sivil savunma gönüllüsünden 279'unun Ürdün'den ayrıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) talebi üzerine İngiltere, Almanya ve Kanada tarafından iskân edilecek 422 kişilik sivil savunma gönüllülerinden 279'unun ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerine, iskân sözü veren 3 ülkeye Ürdün üzerinden geçiş için 3 ay süreli izin verilmişti.

Beyaz Baretliler adlı sivil savunma teşkilatı, 2011'de adından söz ettirmeye başladı. Beyaz Baretliler'in, Suriye'nin farklı kentlerinde 100'den fazla merkezi bulunuyor. Yaklaşık 3 bin gönüllünün görev yaptığı tahmin edilen Beyaz Baretliler teşkilatında, bu gönüllüler, tamamen silahsız olarak, yaralılara ve ölülere yönelik kurtarma çalışmaları yürütüyor. Beyaz Baretliler, geçen yıl 89'uncusu düzenlenen Oscar Ödülleri'nde "The White Helmets" (Beyaz Baretliler) isimli belgeselleri ile de en iyi kısa belgesel dalında Oscar kazanmıştı.