24 Haziran seçimleri Washington'da masaya yatırıldı

WASHINGTON

Washington'da düzenlenen "24 Haziran Sonrasında Türkiye'nin İç ve Dış Siyaseti" konulu panelde konuşmacılar, Münbiç anlaşması ile başlayan yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) tarafından düzenlenen panele SETA Genel Koordinatörü Burhaneddin Duran, California Üniversitesi Berkeley'den Mujeeb Khan, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Princeton Üniversitesinden Michael Reynolds ve Johns Hopkins Üniversitesinden Daniel Serwer konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yaptı.

Panele Türkiye'den video konferans yoluyla bağlanan Burhaneddin Duran, seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığını hatırlatarak, bununla birlikte AK Parti'nin oy kaybının masaya yatırılacağını ve analiz edileceğini belirtti.

Türkiye'nin önünde 5 yıllık bir istikrar dönemi olduğunu dile getiren Duran, ancak burada MHP'nin önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

"Türkiye'de seçimler iyi izlenmiştir"

ABD'de bazı çevrelerin ve medyanın Türkiye ile ilgili demokrasi ve insan hakları konularını fazlasıyla abarttığını kaydeden Mujeeb Khan ise "Türk demokrasisinin zayıf olduğu yönündeki algıyı bir kenara koymamız lazım. Türkiye'de seçimler uluslararası örgütler tarafından her zaman çok iyi izlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Michael Reynolds da 24 Haziran seçim sonuçlarının tutarlı ve tartışmasız olduğuna değinerek, bu konudaki tartışmaların gereksiz olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye YPG konusunda haklı"

Reynolds, "ABD'nin PKK bağlantılı YPG'yi desteklemesi ikili ilişkileri gerdi. Açıkçası Türkiye bu konuda haklı. Türkiye, Meksika sınırında El Kaide bağlantılı bir grubu destekleseydi ABD kendini nasıl hissederdi acaba?" diye konuştu.

İkili ilişkilerinin düzelmesi noktasında öncelikle ABD'nin Türkiye'yi daha yakından tanıması belirten Reynolds, ABD'nin Türkiye'ye saygı duyması gerektiğini ifade etti.

Reynolds, ABD'de son dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurumlarıyla ilgili bazı yolsuzluk iddialarının da gündeme geldiğini ve bunların incelenmesi gerektiğini anlattı.

"Türk-Amerikan ilişkilerinde Münbiç konusu iyi gidiyor"

James Jeffrey ise "Türk-Amerikan ilişkilerinde Münbiç konusu iyi gidiyor, Fetullah Gülen konusunda da ilerlemeler var. Ben gidişattan iyimserim." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Vladimir Putin'den ziyade Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle'e benzettiğini dile getiren Jeffrey, Erdoğan'ın kendine has bir yol çizmeye çalıştığını ifade etti.

ABD ile Türkiye'nin Suriye, İran ve Rusya konularında beraber çalışabileceğini kaydeden Jeffrey, ABD Kongresinde Rusya konusunda net bir tavır olduğunu ve Ankara'nın S-400'leri alması halinde Kongre yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Türkiye'nin coğrafyasının en önemli avantajlarından biri olduğuna dikkati çeken Daniel Serwer da Münbiç anlaşmasının şu ana kadar iyi işlediğini ve bundan sonra aynı şekilde devam etmesini umduğunu dile getirdi.