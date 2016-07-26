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'21. yüzyıl Büyük Britanya'sında nefrete hiçbir şekilde yer yok'

İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, "21. yüzyıl Büyük Britanya'sında nefrete hiçbir şekilde yer yok. Nefretin masada yeri yok. Bunun kökünü kazımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

'21. yüzyıl Büyük Britanya'sında nefrete hiçbir şekilde yer yok'

İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, "21. yüzyıl Büyük Britanya'sında nefrete hiçbir şekilde yer yok. Nefretin masada yeri yok. Bunun kökünü kazımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

26 Temmuz 2016 Salı 17:24
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'21. yüzyıl Büyük Britanya'sında nefrete hiçbir şekilde yer yok'

LONDRA

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) kararının verildiği referandumla ülkede artış gösteren nefret suçlarıyla ilgili olarak, "Nefretin masada yeri yok. Bunun kökünü kazımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ulusal Polis Müdürlüğü Konseyinin (NPCC) verilerine göre, 23 Haziran'da yapılan AB referandumunun yaklaşık bir hafta öncesinden 14 Temmuz'a kadar geçen sürede İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da 6 binden fazla nefret suçu bildirildi. Verilere göre ülkede nefret suçları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 arttı.

Gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, nefret suçlarıyla nasıl baş edildiğine yönelik emniyet güçlerinin çalışmalarının yeniden inceleneceğini kaydetti.

"Bunları sineye çekmeyeceğiz"

İngiliz bakan, "Nefret saçanlar, diğer insanların milleti, ırkı veya dini öz geçmişlerinden dolayı (onlara) taciz ve saldırıda bulunmanın uygun olduğu mesajını veriyor. Bu kişilere çok net bir mesajım var: Bunları sineye çekmeyeceğiz. 21. yüzyıl Büyük Britanya'sında nefrete hiçbir şekilde yer yok. Nefretin masada yeri yok. Bunun kökünü kazımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Rudd ayrıca, nefret suçlarıyla mücadele çerçevesinde hükümetin hazırladığı "Nefret Suçu Hareket Planı" adlı yeni uygulamayı detaylandırarak, ülkedeki polislik faaliyetlerini bağımsız olarak inceleyen Majestelerinin Emniyet Müfettişliğinin de emniyet yetkililerinin nefret suçlarını daha iyi nasıl kavrayabileceği ve nefret suçu olaylarında nasıl hareket edebilecekleri yönünde incelemede bulunmak için görevlendirileceğini aktardı.

Nefret Suçu Hareket Planı

Hükümetin yeni uygulamasıyla nefret suçu teşkil eden olayların yetkililere daha fazla bildirilmesi amaçlanıyor.

Hükümetin, özellikle toplu taşımada yaşanan nefret suçlarının nasıl önlenebileceği yönünde toplumlarla çalışmalarda bulunulması planlanırken, okullardaki nefret ve ön yargıyla mücadele kapsamında da eğitimcilerle çalışılması öngörülüyor.

Hükümet ayrıca, ülke genelinde dini toplumların endişelerini dikkate alarak, ibadethanelerin korunmasının güçlendirilmesi için 2,4 milyon sterlin değerinde güvenlik önlemi ve ekipman fonu oluşturulacağını duyurdu.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 17:25
Anahtar Kelimeler:
Britanyaönce Vatan
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