21 milyon kişi zorla çalıştırılıyor

Dünya genelinde zorla çalıştırılan kişi sayısının 21 milyon olduğu tahmin edilirken, en çok sığınmacı ve mülteciler insan ticareti tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insan ticareti mağdurlarının durumuna dair bilinç yükseltilmesi ve bu insanların haklarının korunması amacıyla ilan edilen Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü, 2013 yılından bu yana her yıl 30 Temmuz’da kutlanıyor.

İnsan ticareti mağduru olan kişi sayısı önceki yıl hukuki olarak 44 bin kişiyle sınırlıyken, ülkelerin daha doğru ve fazla bilgi paylaşımı sayesinde geçen yıl yüzde 75 artışla 77 bine ulaştı.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) geçen ay yayımladığı "Zorla Yerinden Edilmeye İlişkin Küresel Eğilimler" raporundan derlediği bilgilere göre, 7,4 milyar nüfusa sahip dünyada insanlar her gün savaş ve zulümler nedeniyle daha fazla yer değiştirme ihtiyacı duyuyor.

Buna paralel olarak insan ticareti tehdidini en çok yaşayanlar, sığınmacı ve mülteci konumundakilerden oluşuyor. Dünyada her 113 kişiden 1’i “sığınmacı”, “ülkesinde yerinden edilmiş” veya “mülteci” konumunda bulunuyor. Dünyada 10 milyon insanın ülkesiz konumda olduğu tahmin edilirken, bu sayının üçte birini çocuklar oluşturuyor.

BM’nin aynı konuya ilişkin 2011 yılı verilerine göre ise insan ticareti mağdurlarının yüzde 70'ini kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. İnsan ticaretine ilişkin yapılan yasa dışı faaliyetlerde de yüzde 79 ile cinsel sömürü başı çekiyor. Rapor, ayrıca, bir ülke ne kadar zenginse, diğer bölgelerden oraya ticareti yapılan mağdur sayısının da o kadar fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Zengin ve gelişmiş ülkeler diğer kıtalardan ve çeşitli kökenlerden mağdur barındırırken, gelişmekte olanlarda ise yurt içi veya yakın bölgelerden göç edenler insan ticaretine maruz kalıyor.

En çok mülteci barındıran ülke Türkiye

Türkiye'nin bir "geçiş ve varış ülkesi" olarak tanımlandığı raporda, Türkiye'de insan ticareti mağdurlarının çoğunlukla Orta ve Güney Asya, Doğu Avrupa, Özbekistan, Kırgızistan, Suriye, Fas, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan, Irak ve İran'dan geldikleri ifade ediliyor.

Ayrıca Türk kadınlarının da cinsel sömürü mağduru olabileceğine dikkat çekilen Bakanlığın raporunda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı kadınların ise hizmetçilik ve parayla evlendirme gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarının altı çiziliyor.

Raporda, Türkiye'nin barındırdığı 2,5 milyon sığınmacı sayısıyla peş peşe iki yıldır dünyada en çok sığınmacı bulunduran ülke olduğu da kaydediliyor.

21 milyon kişi zorla çalıştırılıyor

ABD Savunma Bakanlığı tarafından bu yılın Ocak ayında yayımlanan grafikte de insan ticaretine ilişkin bazı bilgilere yer veriliyor. Grafiğe göre, 21 milyon kişi zorla çalıştırılırken, bunların 4,5 milyonunu cinsel içerikli işlerde çalışmaya zorlama oluşturuyor.

Sadece cinsel sömürüden her yıl 99 milyar dolar kazanıldığı ifade edilen grafikte, diğer alanlardaki zorla çalıştırmadan ise 51 milyar dolar para kazanıldığının altı çiziliyor.

Ayrıca grafikte, insan ticaretine maruz kalanların yüzde 20'sini çocukların oluşturduğuna da dikkat çekiliyor.

"İnsan ticareti, köleliğin modern zaman formu"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, insan ticaretini köleliğin modern zaman formu olarak nitelendirirken, bunun her ülkeyi ilgilendiren bir suç olduğunu belirtti.

İnsan ticaretini göçmen istismarından ayırmanın zorluğunun altını çizen Gvilava, bunun sadece uluslararası bir sorun değil, aynı zamanda birçok hükümet için ulusal bir problem de olduğunu bildirdi.