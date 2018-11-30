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2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2018'in kaydedilen en sıcak 4 yıl arasında yer alacağını duyurdu.

2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2018'in kaydedilen en sıcak 4 yıl arasında yer alacağını duyurdu.

30 Kasım 2018 Cuma 15:10
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2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday

ANKARA

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2017 yılının en sıcak yıl olmasının ardından 2018'in de kaydedilen en sıcak 4. yıl olacağını duyurdu.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2015, 2016 ve 2017'nin ardından bu yılın, kaydedilen en sıcak 4. yıl olmasının beklendiği vurgulandı.

Ocak-Ekim 2018 döneminde ortalama küresel sıcaklık sanayi öncesi dönemin 1 derece üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada 2019'un 2018'den daha sıcak bir yıl olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, hava sıcaklığı artışını dizginlemek için gerekenlerin yapılmadığında dikkati çekerek, "Sera gazı konsantrasyonları gene rekor seviyelere ulaştı. Eğer böyle giderse, yüzyılın sonuna kadar sıcaklık 3-5 derece daha artabilir." ifadelerini kullandı.

Taalas, 2018 yılının zayıf bir La Nina olayıyla başladığını fakat bunun soğutma etkisinin genel ısınma eğilimini azaltmaya yetmeyeceğini açıklamıştı.

Pasifik Okyanusu'nda suların ısınmasına neden olan El Nino, yarattığı etki nedeniyle kasırgalara, şiddetli yağışlara, su baskınlarına, kuraklıklara, yangınlara ve tarım ürünlerinde kayıplara yol açıyor. Orta ve Doğu Pasifik'te deniz yüzey suyunu ısıtan El Nino'nun tersi atmosfer olayı "La Nina" olarak adlandırılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Meteoroloji Örgütü2018 YılıEn Sıcak
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