200 milyon dolarlık devir teslim

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, Kongrenin bahçesindeki yemin töreninin ardından, Obama'dan görevi devralacak. 900 bine yakın kişinin takip edeceği etkinliklerin maliyetinin 200 milyon doları aşması bekleniyor.

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, bugün Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralacak.

8 Kasım'da gerçekleştirilen 58. başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Trump'ın görevi devralacağı tören için başkent Washington'daki hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 200 milyon dolara mal olacak törenlere yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor.

ABD Kongresinin bahçesindeki yemin töreni hazırlıklarında sona gelinirken Trump'ın konuşmasını yapacağı sahnedeki titiz çalışmalar dikkat çekti. Belli kategorilere ayrılan dev sahnede farklı renkteki biletlere sahip konuklar için ayrı bölümler hazırlandı.

Ayrıca Kongre civarındaki birçok yerin özel güvenlik bariyerleriyle kapatıldığı ve sinyal kesicilerin bulunduğu çok sayıda aracın farklı mekanlara konuşlandırıldığı görüldü. Yetkililer, yarın sabah 06.00'da güvenlik kapılarının açılacağını ve binlerce insanın alana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturacağını ifade etti.

Beyaz Saray'da 8 yıldır oturan Demokrat Obama'nın ardından göreve gelecek Cumhuriyetçi Trump'ın ilk günden itibaren hem iç hem de dış politikada atacağı adımların tüm dünya tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Hispanikler endişeli

Tören alanı, kortej eşliğinde Trump ve ekibinin geçiş yapacağı Pensilvanya Caddesi ve Beyaz Saray'daki son hazırlıkları yerinde takip eden AA ekibi, yeni dönemle ilgili olarak farklı toplumsal kesimlere mensup kişilere mikrofon uzattı.

Virginia'da yaşayan elektrik teknisyeni James Gaucho (26), Trump döneminden korktuğunu, çünkü kendisi gibi Hispanik kökenlilerin "suçlu" gibi görüldüğünü ifade etti. "Ben burada bir göçmenim, bugüne kadar hiçbir suça bulaşmadım. Ancak toplumun belli bir kesimi bize çok kızgın ve bu gerçek bir tehdit." şeklinde konuştu.

16 yıldır Maryland'de yaşayan Hispanik kökenli Andrea Lucas (31) da benzer düşünceleri dile getirerek, Trump'ın, ülkede sayıları 11 milyonu bulan yasa dışı Hispanik göçmenleri sınır dışı etme önerisinden hoşnut olmadığını anlattı.