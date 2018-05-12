20 Amerikalı Müslüman sertifikalarını aldı

Los Angeles'ta faaliyet gösteren TURCA derneğinin ücretsiz Türkçe kursu verdiği 20 Amerikalı Müslüman, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

2016 yılında çalışmalarına başlayan TURCA, bölgede yaşayan Amerikalı Müslümanlara Türkçe eğitimi vermeye başladı.

İki ay süren ilk dönem kursuna katılan ve yaşları 14 ila 81 arasında değişen 20 Amerikalı, ilk kur eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Törende yaptığı konuşmada TURCA Başkanı Vakkas Doğantekin, ramazan ayının ardından kurslara devam edeceklerini ve ileri seviye kurları da başlatacaklarını ifade etti.

Doğantekin, "Tüm gayretimiz Türkiye’yi sevdirmek, saydırmak, ülkemize turist ve yatırım çekmektir. Bunun en önemli yollarından biri de dil öğretmektir." şeklinde konuştu.

Daha sonra kursiyerler, TURCA direktörü Ebru Awad’dan kurs bitirme sertifikalarını aldılar ve Türkiye’ye olan sevgilerini dile getirdiler.