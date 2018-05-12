Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Yıldırım'dan yasa açıklaması
Yıldırım'dan yasa açıklaması
“AŞKIN ADI”
“AŞKIN ADI”
Erdemli'den 'şike' itirafları
Erdemli'den 'şike' itirafları
Arda Turan'a tarihi ceza
Arda Turan'a tarihi ceza
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un

20 Amerikalı Müslüman sertifikalarını aldı

ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyet gösteren TURCA derneği, ücretsiz Türkçe kursu verdiği 20 Amerikalı Müslüman'a törenle sertifikalarını verdi.

20 Amerikalı Müslüman sertifikalarını aldı

ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyet gösteren TURCA derneği, ücretsiz Türkçe kursu verdiği 20 Amerikalı Müslüman'a törenle sertifikalarını verdi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:02
0 Okunma
20 Amerikalı Müslüman sertifikalarını aldı

Los Angeles'ta faaliyet gösteren TURCA derneğinin ücretsiz Türkçe kursu verdiği 20 Amerikalı Müslüman, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

2016 yılında çalışmalarına başlayan TURCA, bölgede yaşayan Amerikalı Müslümanlara Türkçe eğitimi vermeye başladı.

İki ay süren ilk dönem kursuna katılan ve yaşları 14 ila 81 arasında değişen 20 Amerikalı, ilk kur eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Törende yaptığı konuşmada TURCA Başkanı Vakkas Doğantekin, ramazan ayının ardından kurslara devam edeceklerini ve ileri seviye kurları da başlatacaklarını ifade etti.

Doğantekin, "Tüm gayretimiz Türkiye’yi sevdirmek, saydırmak, ülkemize turist ve yatırım çekmektir. Bunun en önemli yollarından biri de dil öğretmektir." şeklinde konuştu.

Daha sonra kursiyerler, TURCA direktörü Ebru Awad’dan kurs bitirme sertifikalarını aldılar ve Türkiye’ye olan sevgilerini dile getirdiler.

AA

Anahtar Kelimeler:
Los AngelesTURCAücretsiz Türkçe KursuAmerikalı Müslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma
AB ülkeleri ile İran Trump'ın kararını görüşecek
AB ülkeleri ile İran Trump'ın kararını görüşecek
Irak'ta DEAŞ sonrası ilk seçim yarın
Irak'ta DEAŞ sonrası ilk seçim yarın
Yahudi yerleşimciler Filistinli bir ailenin evini ateşe verdi
Yahudi yerleşimciler Filistinli bir ailenin evini ateşe verdi
"Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz"
"Bölgede yeni gerginlikler istemiyoruz"
ABD Berlin Büyükelçisi'nden tepki çeken paylaşım
ABD Berlin Büyükelçisi'nden tepki çeken paylaşım
Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Londra'da
Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Hariri Londra'da
Putin Güvenlik Konseyini topladı
Putin Güvenlik Konseyini topladı
Trump-Kim görüşmesinin zaman ve mekanı belli oldu
Trump-Kim görüşmesinin zaman ve mekanı belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ