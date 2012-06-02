Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, ''Somali çok hassas bir dönemden geçiyor. Somali halkı, ümitlerini bağladığı bu gayret ve çabaların devam etmesinden sonra ülkesinde huzur ve güvenin gerçeklemesini, yeni Somali'nin oluşmasını bekliyor'' dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''2. İstanbul Somali Konferansı''nın sona ermesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Ahmed, toplantı dolayısıyla başta Türkiye olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konferans süresince katılımcı tüm ülkelerin Somali'ye karşı duydukları önemi dile getirdiklerini kaydeden Ahmed, katılımcıların Somali'de barışın, huzurun, istikrarın, güvenliğin bir an önce gerçekleşmesi için gayretlerini devam ettireceğini ifade ettiklerini de söyledi.

Ahmed, ''Somali çok hassas bir dönemden geçiyor. Somali halkı, ümitlerini bağladığı bu gayret ve çabaların devam etmesinden sonra ülkesinde huzur ve güvenin gerçeklemesini, yeni Somali'nin oluşmasını bekliyor'' dedi.

Bu amaç için çalıştıklarını dile getiren Ahmed, Somali devletiyle ilgili geçici döneme ilişkin bir takvim açıklandığını ve bu takvim bağlamında projelerin gerçekleşmesi için gayretlerin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

Ahmed, Somali'de gelecek dönem için katkıda bulunan tüm ülkelere temin ettikleri imkanlardan dolayı teşekkür ederek, ''Yeniden Somali'nin kurulması için yapılan yardımları takdirle anıyoruz'' dedi.

Kardeş ülke Türkiye başta olmak üzere kendilerine uzatılan elden dolayı Somali halkı adına teşekkürlerini sunduğunu da ifade eden Ahmed, Somali'ye ilişkin yeni bir fonun kurulmasına Türkiye'nin öncülük ettiğini ve bu fondan acil konularda yararlanılacağını söyledi.

Ahmed, Somali'de idari yapının ve bağımsız yargının bir an önce kurulmasının öncelikli konulardan olduğunu ifade ederek, ''20 yıldan fazla gergin bir ortam içinde yaşadık. Huzursuz ve istikrarsız bir ortamı yaşadı Somali halkı'' diye konuştu.

-Soruları da cevapladı-

Somali'de 130 milyon dolarlık yardımın kaybolduğu iddiasına ilişkin bir soru üzerine Ahmed, ''Bahsedilen milyonlarca dolar Somali'ye girmedi. Girmiş olsaydı bu paralar yerinde kullanılırdı'' dedi.

Uluslararası Para Fonu'ndan bu yardım paketinin nereye gittiği konusunda yardımcı olmalarını beklediklerini ifade eden Ahmed, ''Somali'ye gelen insani yardımlar yeterli değil. Temel insan ihtiyaçlarının giderilmesi için muhakkak yardımların artırılmasını istiyoruz'' diye konuştu.

Somali için vaat edilen yardımların hepsinin yapılmadığını da belirten Ahmed, taahhüt edilen yardım meblağlarının kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Ahmed, ''Bizler bu devletin sorumluluğunu üzerimizde taşıyorsak, ben bu ithamı şiddetle reddediyorum'' dedi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu:

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Somali konusu, hem Somali'deki kardeşlerimizin barışı, huzuru, refahı açısından, hem Afrika Boynuzu'nda ve Afrika'daki barış ve güvenlik açısından, hem de insanlık vicdanı açısından büyük bir önem taşımaktadır'' dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 2. İstanbul Somali Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Davutoğlu, konferansın çok kritik bir dönemde, Somali'deki geçiş sürecinin tamamlanmasına çok kısa bir süre kala gerçekleştiğini hatırlatarak, ''Bugün bu konferansla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Somali'deki kardeşlerinin kaderine yakın ilgisini göstermek yanında, uluslararası toplumun vicdanı olmak görevini de yürütmek amacındadır'' ifadesini kullandı.

Somali konferansına 50'den fazla ülkenin ve 14 uluslararası örgütün iştirak ettiğini belirten Davutoğlu, ''Somali konusu, hem Somali'deki kardeşlerimizin barışı, huzuru, refahı açısından, hem Afrika Boynuzu'nda ve Afrika'daki barış ve güvenlik açısından, hem de insanlık vicdanı açısında büyük bir önem taşımaktadır'' dedi.

Davutoğlu, Somali'de yaşananları uluslararası toplumun yakından takip etmesi gerektiğini, Somali'de yaşananlarda tüm insanlığı doğrudan ilgilendiren özellikler bulunduğunu kaydederek, ''Bu bilinç ve yaklaşımla Türkiye Cumhuriyeti her zaman Somali'nin yanında yer aldı ve almaya da devam edecektir'' diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Türkiye'nin bu ülkeyle ilgili çok kapsamlı bir stratejik eylem planını devreye soktuğunu ve birçok konuda çok önemli adımlar attığını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin Mogadişu'da bir büyükelçilik açtığını ve bu ülkeye doğrudan uçuşları başlattığını, buna paralel olarak çok sayıda projeyi de devreye soktuğunu söyledi.

Davutoğlu, son bir hafta içinde Somali konusunda önemli bir toplantı silsilesi yaşandığını vurgulayarak, Somali'nin bütün önemli liderlerinin, sivil toplum örgütlerinin, bilim adamlarının, aşiret temsilcilerinin dört gün süreyle bir araya geldiklerini, meselelerini tartıştıklarını ve çözüm yolunda önemli bir adım attıklarını, bu toplantılarda Somali'nin iç barışı açısından önemli bir de belge hazırlandığını söyledi.

Bugün Somali'de kritik bir aşamada olunduğunu belirten Davutoğlu, ''Önümüzde öncelikle 20 Ağustos'a kadar olan dönemde bu geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde ve Somali toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleşmesi önem taşıyor. Daha sonra Ağustos'tan bu senenin sonuna kadarki aşamada da bugüne kadar gerçekleşen siyasi reformların oturması, sağlam bir zemin bulması ve nihayet 2013-2014 yıllarından başlamak üzere Somali'nin yeniden yapılandırılması hususunda önemli stratejik planların devreye sokulması gerekiyor'' şeklinde konuştu.

Somali'nin beş ana başlık altında yeniden yapılandırılacağını kaydeden Davutoğlu, bu alanları; ''Ulusal uzlaşı çalışmaları'', ''Yeni bir siyasal sistemin, siyasi yapılanmanın gerçekleştirilmesi'', ''Somali'nin ekonomik kalkınmasının yeniden planlanması'', ''Somali güvenlik güçlerinin yapılandırılması'' ve ''Somali'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması'' olarak sıraladı.

-''Uzlaşı için sağlam bir zemin oluştu''-

Davutoğlu, İstanbul'da yapılan toplantılarda geniş kapsamlı bir Somali uzlaşısı için sağlam bir zemin oluştuğunu vurgulayarak, geçiş sürecinin tamamlanmasıyla yeni anayasa, yeni parlamento ve yeni hükümetle birlikte Somali halkının bütününü temsil eden kapsamlı bir siyasal yapının da oluşacağını söyledi.

Zengin kaynaklara sahip olan Somali'nin kendi ayakları üzerinde ayağa kalkması için destek verileceğini belirten Davutoğlu, Somali'nin dış yardıma muhtaç değil, başka ülkelere yardım edebilecek bir ülke haline gelebileceğini kaydetti.

Somali ulusal güçlerinin Somali'nin her köşesinde güvenliği ve istikrarı sağlayacak bir yapıya kavuşturulması için çalışılacağını belirten Davutoğlu, konferansta yeni bir Somali güvenlik yapılanması için bir fon ilan edildiğini, bu konudaki katkılara Türkiye'nin öncülük edeceğini söyledi.

''Geçmişte çok büyük başarılara imza atmış Somali halkı, yine bütün bu hedefleri gerçekleştirecek kapasiteye, insan unsuruna sahip'' diyen Davutoğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün imkanlarıyla bu çabasında Somali halkının, Somalili kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edecek. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 75 milyonluk Türk halkının Somali halkına taahhüdüdür'' şeklinde konuştu.

2. İstanbul Somali Konferansı'nda 50'den fazla ülkenin ve 14 uluslararası örgütün Somali'ye destek sözü verdiğini belirten Davutoğlu, ''Bugün burada İstanbul'dan Mogadişu'ya selam var; Uluslararası toplum yeniden yapılanma sürecinde Somali halkının yanında yer alacak'' diye konuştu.